Смерть ненужного

Оказывается, можно обойтись без «ногтевого сервиса». Лично я сам себе ногти всегда стриг - ножницами золинген, достались от бабушки. Переживу это испытание. Но это я! Что взять с советского старикана, помешанного на преодолении временных трудностей? Многие, а в особенности владельцы парикмахерских для собак, барбершопов, салонов обкусывания кожи рыбками, уже стоят банкротами на парапетах в целом пустынных московских мостов.

Мимо них спешат чиновники, причем на черных машинах, врачи (иногда на белых), полицейские, программисты, поливальщики, дворники... В масках. Держа дистанцию. На работу. Они нужны как никогда.

Дизайнер никуда не спешит. Мерчандайзер может отдохнуть: люди найдут гречку, хоть спрячь.

Все, что мхами и лишайниками наросло на несчастном китайском материальном шпунтике, с тем, чтобы доказать потребителю его, шпунтика, критическую необходимость, увеличить его стоимость, упаковать, доставить, впарить, наварить - и отправиться к соседу в «ногтевой сервис», чтобы дать заработать и приятелю, - вся эта «экономика» ухнула в тартарары.

Мое стариковское мнение: туда вам, дьявольское отродье, и дорога. Вместе с мозговыми штурмами, кастингами, ньюс-румами за стеклянными стенками и смузи. Я, кстати, себя не отделяю, сам часть того, что раньше называли надстройкой, так что с вами мне, как ни странно, по дороге. Отличие в том, что я понимаю: есть обстоятельства неодолимой силы, не подстроенные хитрым договором, мелким шрифтом, которым вы обманываете разиню, решившего взять кредит. Бывает цунами. Война. Даже если это игрушечное испытание, тренировочное, как коронавирус, оно уже сейчас указывает на язвы и пролежни экономического и социального устройства. Мы - лишние.

Куда же идти нам, дрессировщикам рыбок (похоже, снулые они, бескормица), обкусывающих ороговевшую кожу на платежеспособных пятках? Где снискать пропитание? А в дворники. А Ахмеда куда? А он пусть едет в свою солнечную республику: чахнет, поди, без него. Вынуждает Китай и хлопок выращивать.

Но прежде чем все мы, рыдая, отправимся в известное пешее путешествие, я хотел бы узнать: а орава присосавшихся к нефтяной и газовой трубе тоже ощутит свою ненужность? Там покончат с личными бонусами размером с бюджет островных государств, признавших Абхазию? Или это только мы, «средний класс», опять пересобачимся у дверей закрытого барбершопа?

Нагнав таким образом ужаса, удаляюсь, откуда пришел, - на самоизоляцию. Она кончится. И она ерунда по сравнению с будущим извержением вулкана в Йеллоустоне. Это надо пережить, не вопя и не раскисая. Как юные пионеры. Или даже тимуровцы. Давайте так: сидим дома, не вибрируем. Целуем жен. Делаем уроки с детьми. Помогаем старикам. Моем руки. И думаем. Потому что из этой истории нам придется извлечь уроки. Они пригодятся. И когда ребятишкам своим профессию будем выбирать. И когда к работодателю согласимся без договора устраиваться. И когда на выборы пойдем.

Иначе да, сдохнут не только рыбки.