Молитва, помогающая от коронавируса: что нужно читать во время пандемии
Патриарх Кирилл утвердил для верующих молитвы, которые нужно читать во время пандемии. Но как еще может помолиться православный человек, чтобы получить поддержку и защиту? Священники советуют обратиться к Боголюбской иконе Божией Матери. В XVIII веке она спасла город Владимир от чумы.
История появления
Икона написана в память чудесного явления Богородицы князю Андрею Боголюбскому. По преданию, в 1155 году, во время перенесения будущей Владимирской иконы в Залесье из Вышгорода, князю Андрею Юрьевичу в походном шатре явилась Пресвятая Богородица и повелела ему поставить икону во Владимире.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в день празднования Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) в храме Христа Спасителя. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
На месте явления Богородицы князь основал свою резиденцию (ныне село Боголюбово), для которой повелел написать особую икону, изображающую его видение. Новый образ был поставлен в Боголюбовском замке (по некоторым сведениям, вместе с самой Владимирской иконой). Позднее на месте замка возник Боголюбский монастырь в честь Рождества Богородицы.
Спасение во время чумы 1771 года
Еще одно чудо икона явила во время монголо-татарского нашествия хана Батыя. Храм Рождества Богородицы сожгли, уцелел только один Боголюбский образ Божией Матери.
Прославилась икона после спасения целого города от эпидемии чумы и холеры.
В 1771 году Владимир был охвачен эпидемией чумы. В этот момент Божия Матерь явилась некоторым благочестивым людям и повелела, чтобы Ее икона из Боголюбова (где она в то время находилась) была принесена во Владимир. В самом монастыре и рядом с ним чумы не было. После того как образ доставили во Владимир, чума прекратилась и там.
В честь чудесного избавления от страшной эпидемии был установлен обычай - ежегодно переносить чудотворную икону из Боголюбова во Владимир.
Что на ней изображено
На иконе Боголюбской Богоматерь изображена во весь рост с поднятыми руками к явившемуся ей Господу, как было пред окончанием явления Ея великому князю Андрею.
В правой руке Ея находится хартия, в которой изображена молитва, произнесенная Ею к Сыну Своему и Богу нашему, да благословит Он место, Ею избранное.
Над образом Богоматери изображены в малом виде пять икон бывших во время путешествия Андрея из Вышгорода в Ростово-Суздальскую землю: Спасителя, Божией Матери, св. Иоанна Предтечи и архангелов Михаила и Гавриила.
Использованы материалы www.pravmir.ru.
Боголюбская икона Божией Матери.
Слова, которые нужно читать перед иконой Богородицы:
О, Пречистая Госпоже Богородице,
Мати Боголюбивая,
Надеждо нашего спасения!
Воззри милостивно на предстоящия
с верою и любовию и покланяющияся
Пречистому образу Твоему;
приими наше хвалебное пение сие
и пролей теплую Твою молитву
о нас грешных ко Господу,
да, презрев вся наша согрешения,
спасет и помилует нас!
О, Предивная Владычице!
Покажи на нас чудныя милости Твоя.
Молим Тя умиленно, избави нас от всякия скорби, настави на путь всякия добродетели
и благостыни, спаси от искушений, бед
и болезней, изми от нас оклеветания и ссоры; сохрани от молниеноснаго грома,
от запаления огненнаго, от глада, труса, потопа и смертоносныя язвы;
подай нам Свою милостивую помощь
на пути, в мори и на суше,
да не погибнем люте.
О, Всемилостивая Боголюбивая Мати,
с твердым упованием возсылаем
к Тебе нашу смиренную молитву!
Не отрини наших слез и воздыханий,
не забуди нас во вся дни живота нашего,
но всегда пребывай с нами,
и Твоим заступлением и ходатайством
у Господа подаждь нам отраду, утешение, защиту и помощь, да выну славим
и величаем Преблагословенное
и Всепетое имя Твое.
Аминь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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