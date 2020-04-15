Молитва, помогающая от коронавируса: что нужно читать во время пандемии

Патриарх Кирилл утвердил для верующих молитвы, которые нужно читать во время пандемии. Но как еще может помолиться православный человек, чтобы получить поддержку и защиту? Священники советуют обратиться к Боголюбской иконе Божией Матери. В XVIII веке она спасла город Владимир от чумы.

История появления

Икона написана в память чудесного явления Богородицы князю Андрею Боголюбскому. По преданию, в 1155 году, во время перенесения будущей Владимирской иконы в Залесье из Вышгорода, князю Андрею Юрьевичу в походном шатре явилась Пресвятая Богородица и повелела ему поставить икону во Владимире.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в день празднования Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) в храме Христа Спасителя. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

На месте явления Богородицы князь основал свою резиденцию (ныне село Боголюбово), для которой повелел написать особую икону, изображающую его видение. Новый образ был поставлен в Боголюбовском замке (по некоторым сведениям, вместе с самой Владимирской иконой). Позднее на месте замка возник Боголюбский монастырь в честь Рождества Богородицы.

Спасение во время чумы 1771 года

Еще одно чудо икона явила во время монголо-татарского нашествия хана Батыя. Храм Рождества Богородицы сожгли, уцелел только один Боголюбский образ Божией Матери.

Прославилась икона после спасения целого города от эпидемии чумы и холеры.

В 1771 году Владимир был охвачен эпидемией чумы. В этот момент Божия Матерь явилась некоторым благочестивым людям и повелела, чтобы Ее икона из Боголюбова (где она в то время находилась) была принесена во Владимир. В самом монастыре и рядом с ним чумы не было. После того как образ доставили во Владимир, чума прекратилась и там.

В честь чудесного избавления от страшной эпидемии был установлен обычай - ежегодно переносить чудотворную икону из Боголюбова во Владимир.

Что на ней изображено

На иконе Боголюбской Богоматерь изображена во весь рост с поднятыми руками к явившемуся ей Господу, как было пред окончанием явления Ея великому князю Андрею.

В правой руке Ея находится хартия, в которой изображена молитва, произнесенная Ею к Сыну Своему и Богу нашему, да благословит Он место, Ею избранное.

Над образом Богоматери изображены в малом виде пять икон бывших во время путешествия Андрея из Вышгорода в Ростово-Суздальскую землю: Спасителя, Божией Матери, св. Иоанна Предтечи и архангелов Михаила и Гавриила.

Использованы материалы www.pravmir.ru.

Боголюбская икона Божией Матери.

Слова, которые нужно читать перед иконой Богородицы:

О, Пречистая Госпоже Богородице,

Мати Боголюбивая,

Надеждо нашего спасения!

Воззри милостивно на предстоящия

с верою и любовию и покланяющияся

Пречистому образу Твоему;

приими наше хвалебное пение сие

и пролей теплую Твою молитву

о нас грешных ко Господу,

да, презрев вся наша согрешения,

спасет и помилует нас!

О, Предивная Владычице!

Покажи на нас чудныя милости Твоя.

Молим Тя умиленно, избави нас от всякия скорби, настави на путь всякия добродетели

и благостыни, спаси от искушений, бед

и болезней, изми от нас оклеветания и ссоры; сохрани от молниеноснаго грома,

от запаления огненнаго, от глада, труса, потопа и смертоносныя язвы;

подай нам Свою милостивую помощь

на пути, в мори и на суше,

да не погибнем люте.

О, Всемилостивая Боголюбивая Мати,

с твердым упованием возсылаем

к Тебе нашу смиренную молитву!

Не отрини наших слез и воздыханий,

не забуди нас во вся дни живота нашего,

но всегда пребывай с нами,

и Твоим заступлением и ходатайством

у Господа подаждь нам отраду, утешение, защиту и помощь, да выну славим

и величаем Преблагословенное

и Всепетое имя Твое.

Аминь.