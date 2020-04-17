Юрий Гальцев пять лет скрывает внебрачного сына

Известный юморист и худрук санкт-петербургского Театра эстрады имени Аркадия Райкина 12 апреля отметил день рождения. Одну из тайн жизни Юрия Гальцева нам рассказали друзья артиста.

Роман со студенткой

Многие годы Гальцев не попадал в герои светских хроник. Его личная жизнь не изобиловала скандалами. Больше 30 лет юморист прожил в браке с актрисой Ириной Ракшиной, которая в 1992 году родила ему дочь Машу. Правда, с супругой у Гальцева был гостевой брак. Актер признавался, что он по пять месяцев мог быть вне дома на гастролях.

И все же пару лет назад интернет взорвала новость, что у Гальцева роман с 28-летней актрисой Марией Насыровой, ровесницей его дочери. Мария в 2010 году поступила на актерский курс к Гальцеву в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. После учебы пришла работать в театр, которым руководит Гальцев.

- Гальцев и его молодая жена Мария Насырова приезжали к нам на съемки последнего фильма Михаила Задорнова «Однажды в Америке…», который делался уже после смерти сатирика, - рассказал «КП» режиссер фильма Дмитрий Панченко. - Юрий тогда попросил найти для Марии роль в фильме.

- Он представил Насырову как свою жену?

- Он сказал, мол, вот моя Мария. Женой ее не называл публично, но мы-то знаем. Я точно не знаю, развелся он с законной женой (Ириной Ракшиной) или нет, но Марию он не скрывает.

Мария Насырова была студенткой Гальцева. Роман преподавателя и ученицы закончился рождением сына.Фото: vk.com

Личную жизнь засекретили

Когда сведения о романе просочились в прессу, Мария засекретила личную жизнь. Но в Инстаграме у Гальцева иногда мелькает. В 2017 году Насырова перевезла маму из родной Перми в Санкт-Петербург.

- Тамара говорила, что надо дочке помочь - у нее же сын родился, - рассказали «КП» сотрудники пермского комбината питания «Вико», где мама Марии работала кондитером. - Да, Маша познакомила ее со своим избранником - это Юрий Гальцев.

- У Гальцева есть маленький сынок. Юрий однажды посетовал, мол, вывозили малого в Турцию, но было очень жарко, - рассказала «КП» устроитель концертов артиста.

В беседе с «КП» и Насырова, и Гальцев на вопрос о ребенке от ответа ушли.

- Сейчас все театры закрылись, конечно, это убытки, - сообщил Юрий Гальцев «Комсомолке». - Но работа не остановилась. Я, например, каждый день репетирую, оттачиваю мастерство.

- У вас же есть маленький ребенок, правильно?

- А зачем вам это знать? - поспешил закончить разговор артист.

В неофициальных беседах нам подтвердили, что у Гальцева и Насыровой растет сын, которого он еще не представил широкой публике. Зовут его Глеб Гальцев, 2015 года рождения. Поговаривают, что, пока родители заняты работой и гастролями, с ребенком сидят няня и бабушка. Более того, два года назад Гальцев купил новую квартиру площадью 103 кв. м в элитном доме в Санкт-Петербурге. По данным Единого государственного реестра, квартира в новостройке с января 2018 года официально оформлена в трех равных долях на Юрия Гальцева, Марию Насырову и на ребенка - Глеба Юрьевича Гальцева.

ЗВОНОК ЖЕНЕ

Ирина Ракшина: Я не ревную

Друзья говорят, что законная жена юмориста относится ко всему философски.

- Нет, мы не развелись, - сообщила «КП» Ирина Ракшина. - Нет, я не ревную.

- Не боитесь, что и ваш муж, как Евгений Петросян, разведется ради молоденькой?

- У нас совершенно разные ситуации. Ну, развелся Петросян. Это его жизнь. Его карма. Никаких подобных страхов у меня нет.