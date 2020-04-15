Карантин и знаки зодиака: Весы осваивают новые рецепты, а Стрельцы планируют путешествия

ОВЕН

21 марта - 21 апреля

Овен никак не покажет свою панику. Да и есть ли она у него? Зато злости на коронавирус - хоть отбавляй. Ведь из-за него пришлось свернуть грандиозные планы на день рождения! Овен объявил заразе войну - и по итогам родится новелла «20 способов борьбы с коронавирусом».

ТЕЛЕЦ

22 апреля - 21 мая

Телец сначала пересчитал наличные, волосы на голове и гречку в банках. Поняв, что в ближайшие полгода костлявая рука голода ему не грозит, снова впрягся в работу. При этом не забывая очень основательно поесть в перерывах. Ему не до литературы.

БЛИЗНЕЦЫ

22 мая - 21 июня

Близнецы готовы к действиям. В их голове масса идей. Именно сейчас Близнецы могут придумать нечто такое, что после карантина принесет им немалые дивиденды. А если напишет книгу по итогам, то что-то фантастическое или в жанре нон-фикшен.

РАК

22 июня - 22 июля

Рак - личность стрессоустойчивая. Он с удовольствием хозяйничает и смело смотрит в будущее. Но и работу не забросил. И по итогам карантина у него может сложиться сборник рассказов «Как заработать на удаленке».

ЛЕВ

23 июля - 23 августа

Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Его принцип: если жизнь подкинула тебе лимон, сделай из него лимонад. Он ни йоту не изменил своего образа жизни. К концу заточения издаст труд «Спортивная гимнастика в условиях самоизоляции».

ДЕВА

24 августа - 22 сентября

Девы внимательно следят за всеми новостями. Активно шутят, чтобы поднять настроение окружающим. У них четкий распорядок дня - подъем, завтрак, урок японского, подвиг, урок китайского . Итогом карантина станет брошюра «50 блюд из обычной картошки».

ВЕСЫ

23 сентября - 22 октября

Весы не теряют времени даром. Готовят кулинарные блюда по рецептам обедневших французских аристократов XIX века, пекут печенье. При этом не забывают пополнять свой бар и проводить сеансы с друзьями по видеосвязи. Писать - лень.

СКОРПИОН

23 октября - 21 ноября

Скорпион решил заняться собой, записался на множество онлайн-курсов, проводит активные тренировки. Такими темпами к концу изоляции на животе у него будут красоваться изящные кубики. Его литературный труд будет «Путь к совершенству».

СТРЕЛЕЦ

22 ноября - 21 декабря

Стрелец отмыл квартиру и составил подробный план «как я проведу этим летом». Изучает сайты достопримечательностей. В финале самозаключения может родиться путеводитель «Мир, который вы хотели посмотреть, но вам было влом встать с дивана».

КОЗЕРОГ

29 декабря - 19 января

Козерог хотел было найти коронавирус у себя, у семьи, у соседей, но быстро устал. Пошел изучать интернет. Сейчас его знания тянут на третий курс медучилища. На подходе фундаментальный труд «Как лечить смертельные болезни домашними средствами».

ВОДОЛЕЙ

20 января - 18 февраля

Водолей сначала испытал радость от того, что теперь все улицы вокруг опустели. Но это быстро наскучило. Пришлось ставить на каждую неделю карантина особые цели. Готовит сразу три талмуда: «Вакцина от коронавируса своими руками», «Современное искусство из гречи» и «Путеводитель по Солнечной системе».

РЫБЫ

19 февраля - 20 марта

Рыбы получают настоящий кайф от того, что можно ничего не делать. По вечерам они обзванивают друзей и подолгу обсуждают новости. Некоторые Рыбы устраивают инсценировку картин в Инстаграме и выкладывают фотки в Одноклассниках и ВКонтакте. Готовят внушительный фотоальбом с «коронатворчеством».