2020-04-14T23:13:06+03:00
Звезды

Чулпан Хаматова играет с детьми в «Крокодила», а Кортнев продолжает отжиматься

Как проводят время многодетные знаменитости
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Пошел 11-й день карантина в многодетной семье Ивана ОхлобыстинаПошел 11-й день карантина в многодетной семье Ивана ОхлобыстинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В основном российские звезды разъехались по загородным домам. Самоизолировались. Но и на даче развлечений немного. Как детвору занять? Не говоря о том, чтобы посадить за уроки.

Актриса Чулпан Хаматова, у которой три дочери, составила распорядок дня и старается его придерживаться. «Расписание - наше все!», - отметила актриса на своей страничке в соцсети. Подъем не позже 8.30 . Школа с 10 до 12.

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Расписание - наше все!
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Но это для младшей Ии. В свободное время всей компанией, включая старших дочерей и брата Шамиля Хаматова, устраивают семейные просмотры старых советских фильмов и играют в «Крокодила» (иначе – в ассоциации).

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев вместе с женой Аминой Зариповой и тремя детьми продолжает марафон «отожми заразу». И в конце упражнений повторяет заклинание: коронавирус уходи! Сегодня 14 апреля и отжиманий тоже было 14, хотя всем они уже надоели.

Пошел 11-й день карантина в многодетной семье Ивана Охлобыстина. После того, как заболела коронавирусом старшая дочь Анфиса, всех домочадцев посадили на строгую изоляцию. Понятно, чтобы выдержать этот режим, нужна самодисциплина и сила воли. Как скрасить монотонное времяпровождение? Иван тягает гири. Его жена Оксана «идёт на 2 минуты «планки». Самое главное: «Все идет отлично. Чувствуем себя прекрасно. Дейенерис нас не оставит. И с востока подходит доктор Хаус. В общем сидим дома», - пишет в Инстаграме Охлобыстин. И делает смешную подпись под фотографией: «Трое из Короноквашино».

Одинокая мать актриса Мария Порошина продолжает зарабатывать на свою большую семью – у нее четверо детей. Репетирует и снимается в проекте «Танцы со звездами». А детей на это время засовывает в шкаф. В шутку, конечно.

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Дочь - это комплемент женщине от Бога
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Еще одна многодетная мать актриса Екатерина Климова свой Инстаграм использует в основном для рекламных постов. Иногда и детей привлекает – недавно сыновья помогали ей рекламировать «качественный ортопедический матрас».

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Всем огромный привет) Активничаете или лежите весь день?
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А как иначе? Детей у Кати – четверо, работа из-за коронавируса остановилась, гастроли сорваны, съемки перенесены. А есть всем надо.

- Очень быстро летят дни, - говорит Климова. - Удивительное время, когда все оказываются в одинаковом положении. И у всех одинаковые мысли, заботы и проблемы. Вот ширма упала на Беллу (младшая дочка актрисы). Дел много.

Мария Шукшина ведет благочестивый образ жизни. Вместе с сыном Макаром ходила в храм в Вербное Воскресенье.

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Человек внимательный, духовно-развитый не будет отмахиваться от того, что происходит
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И под впечатлением принялась за проповедь: «Дана нам напасть сия Богом, как впрочем и всякие другие напасти, войны, беды, не только как наказание, но и как вразумление! Позвольте вспомнить, что говорил св.Игнатий Брянчанинов в своей "Аскетической проповеди": "За пятнадцать столетий до Р.Х. законодатель израильтян боговидец Моисей предсказал им страшную казнь за разрушение ими завета с Богом», - написала Мария. Не очень духоподъемно. Но, видно, время пришло такое. Или у Шукшиной такое настроение.

А вот семья Дибровых поет, танцует и музицирует, несмотря ни на что. В центре – Дмитрий, а рядом молодая жена Полина вместе с тремя сыновьями – Александром, Федором и Ильей.

polinadibrovapolinadibrova
Рассказывайте, кто что сегодня делал?
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ИСТОЧНИК KP.RU

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