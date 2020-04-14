«Я боюсь, выпустите меня»: в Краснодаре сняли на видео, как врачи в респираторах увозят ревущего ребенка в боксе в инфекционку
- Я боюсь, выпустите меня, - душераздирающе кричит мальчик лет шести. Ребенка в сопровождении медиков в респираторах и брезентовых костюмах вывели из подъезда краснодарской многоэтажки и пытаются уложить в специальный короб, в котором перевозят больных коронавирусом.
Мальчик упирается и истошно кричит: «Моя ма-а-а-амочка-а-а-а»
- Все нормально, все спокойно, - говорит сквозь завесу пластикового короба один из врачей.
- Я дышать не могу-у-у-у, - ревет мальчик.
А когда носилки поднимаю и закатывают в карету скорой помощи, ребенок просто разрывается…
Весь этот трагичный момент сняли на видео соседи ребенка и выгрузили в сеть.
- Где мать ребенка? Почему ее нет рядом? – негодует народ, увидев эти жуткие кадры.
Ребенок маленький, мамы нет рядом. А вокруг только люди в страшных болотных костюмах и масках…
Один из сотрудников детской инфекционной больницы, куда и привезли ребенка, пояснил ситуацию сайту kp.ru на условиях анонимности.
- В таких коробах увозят всех пациентов с подозрением на коронавирус, - объяснил сотрудник. – Это специальные биобоксы, в них есть, чем дышать, туда поступает воздух. У мальчика была высокая температура и его необходимо было обследовать - сделать компьютерную томографию, чтобы диагностировать развитие пневмонии на ранней стадии.
Сотрудник детской инфекционки пояснил, что этот ролик был снят кем-то из жильцов многоэтажки.
- Согласие родителей на обследование мальчика у врачей было, парня насильно никто не увозил, - говорит наш источник. – Понимаю, что все принятые меры защиты могут вызвать нервное напряжение не только у детей, но и у взрослых. Поэтому всех врачей учат сначала психологически подготовить юных пациентов к тому, что он поедет в специальном боксе. А уже потом перевозят. Знаете, насколько мне известно, родители мальчика, когда увидели это видео в сети, расстроились. Есть информация, что они ищут того, кто записал этот ролик, так как своего согласия на съемку ребенка они не давали.
Госпитализация ребёнка с коронавирусом.В Краснодаре врачи госпитализируют ребенка с подтвержденным COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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