2020-04-14T23:16:39+03:00
Общество

«Я боюсь, выпустите меня»: в Краснодаре сняли на видео, как врачи в респираторах увозят ревущего ребенка в боксе в инфекционку

Мальчик разрывался от крика, а мамы не было рядом
Елена СЕМЕНОВА
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Сотрудник детской инфекционки пояснил, что этот ролик был снят кем-то из жильцов многоэтажкиСотрудник детской инфекционки пояснил, что этот ролик был снят кем-то из жильцов многоэтажки
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- Я боюсь, выпустите меня, - душераздирающе кричит мальчик лет шести. Ребенка в сопровождении медиков в респираторах и брезентовых костюмах вывели из подъезда краснодарской многоэтажки и пытаются уложить в специальный короб, в котором перевозят больных коронавирусом.

Мальчик упирается и истошно кричит: «Моя ма-а-а-амочка-а-а-а»

- Все нормально, все спокойно, - говорит сквозь завесу пластикового короба один из врачей.

- Я дышать не могу-у-у-у, - ревет мальчик.

А когда носилки поднимаю и закатывают в карету скорой помощи, ребенок просто разрывается…

Весь этот трагичный момент сняли на видео соседи ребенка и выгрузили в сеть.

- Где мать ребенка? Почему ее нет рядом? – негодует народ, увидев эти жуткие кадры.

Ребенок маленький, мамы нет рядом. А вокруг только люди в страшных болотных костюмах и масках…

Один из сотрудников детской инфекционной больницы, куда и привезли ребенка, пояснил ситуацию сайту kp.ru на условиях анонимности.

- В таких коробах увозят всех пациентов с подозрением на коронавирус, - объяснил сотрудник. – Это специальные биобоксы, в них есть, чем дышать, туда поступает воздух. У мальчика была высокая температура и его необходимо было обследовать - сделать компьютерную томографию, чтобы диагностировать развитие пневмонии на ранней стадии.

Сотрудник детской инфекционки пояснил, что этот ролик был снят кем-то из жильцов многоэтажки.

- Согласие родителей на обследование мальчика у врачей было, парня насильно никто не увозил, - говорит наш источник. – Понимаю, что все принятые меры защиты могут вызвать нервное напряжение не только у детей, но и у взрослых. Поэтому всех врачей учат сначала психологически подготовить юных пациентов к тому, что он поедет в специальном боксе. А уже потом перевозят. Знаете, насколько мне известно, родители мальчика, когда увидели это видео в сети, расстроились. Есть информация, что они ищут того, кто записал этот ролик, так как своего согласия на съемку ребенка они не давали.

Госпитализация ребёнка с коронавирусом.В Краснодаре врачи госпитализируют ребенка с подтвержденным COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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