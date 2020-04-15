«Ты моя Муза»: Киркоров признался Пугачевой в любви в ее день рождения

Алла Борисовна в этом году отмечает день рождения в семейном кругу - с мужем и детьми.

- Алла уже давно сидит дома. Максим Галкин вернулся из какой-то поездки с бронхитом, и врачи его заперли на две недели на карантин, - рассказывает подруга Пугачевой бизнесвумен Алина Редель. - Я Алле сказала: «Никуда не ходи, надо поберечь себя!» И Лиза с Гариком (дети Пугачевой. - Ред.) тоже дома сидят. Хотя для детей ничего не изменилось, они в последнее время в садик не ходили, обучались на дому.

Одним из первых звезду поздравил бывший муж Филипп Киркоров.

fkirkorov С Днём Рождения, моя Муза и Вдохновение! @alla_orfey

- С днём рождения, моя Муза и Вдохновение! - написал своей бывшей супруге Филипп Киркоров.

Не забыл про праздник и бывший зять Примадонны Владимир Пресняков, которого Пугачева всегда ласково называет «сынок».

presnyakovvladimir Дорогая АЛЛОЧКА!!! Поздравляю тебя. Спасибо тебе за всё за всё за всё. Будь счастлива ,а главное будь здорова!!!

- Дорогая, Аллочка. Поздравляю тебя. Спасибо тебе за всё, за всё, за всё. Будь счастлива, а главное - будь здорова! - обратился к бывшей теще Пресняков.

Признался в любви Пугачевой и актёр Саша Петров.

actorsashapetrov По-настоящему магический, неразгаданный, человек. Великая Русская Женщина ! С днём варенья @alla_orfey Здоровья ! Вы - вне времени, вне поколений. Поэтому, главное, здоровья ! Вы - крутая.

- По-настоящему магический, неразгаданный, человек. Великая Русская Женщина! С днём варенья! Вы вне времени, вне поколений. Поэтому, главное - здоровья! Вы - крутая, - написал имениннице Петров.

vladimir_vinokur Дорогая Аллочка!!!! От всей семьи и от всей Души, поздравляю тебя, с ДР!!!Долго радуй своих близких, зрителей, друзей!!! Пусть хранит тебя БОГ!!! ЗДОРОВЬЯ!!!!

Старшая дочь певицы Кристина Орбакайте из-за пандемии не смогла поздравить маму лично, поэтому записала для Аллы Борисовны видео.

- Очень ждём встречи с нашей любимой именинницей. Так хочется прижаться и быть рядом. С днем рождения, наша волшебная звезда. Только будь здорова, - поздравила маму Кристина Орбакайте.

Вместе с дочерью Клавдией Кристина записала поздравительное видео, где вместе с ребёнком спела хит Примадонны «Звезда».

Кстати, это дебют Клавдии. Внучка Примадонны занимается балетом и никогда ранее не говорила, что хочет пойти по стопам мамы и бабушки. Но, видимо, гены берут своё.

Напомним: Алла Пугачева проведёт свой праздник со своими двойняшками Гарри и Лизой и мужем в деревне Грязь, в своём замке, который построил для неё Максим Галкин.