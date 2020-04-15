2020-04-15T09:18:31+03:00
Звезды

«Ты моя Муза»: Киркоров признался Пугачевой в любви в ее день рождения

Примадонне исполнился 71 год
Алина ЧЕРНОВА
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Алла Пугачева и Филипп Киркоров, 1999 г.Алла Пугачева и Филипп Киркоров, 1999 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Алла Борисовна в этом году отмечает день рождения в семейном кругу - с мужем и детьми.

- Алла уже давно сидит дома. Максим Галкин вернулся из какой-то поездки с бронхитом, и врачи его заперли на две недели на карантин, - рассказывает подруга Пугачевой бизнесвумен Алина Редель. - Я Алле сказала: «Никуда не ходи, надо поберечь себя!» И Лиза с Гариком (дети Пугачевой. - Ред.) тоже дома сидят. Хотя для детей ничего не изменилось, они в последнее время в садик не ходили, обучались на дому.

Одним из первых звезду поздравил бывший муж Филипп Киркоров.

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С Днём Рождения, моя Муза и Вдохновение! @alla_orfey
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- С днём рождения, моя Муза и Вдохновение! - написал своей бывшей супруге Филипп Киркоров.

Не забыл про праздник и бывший зять Примадонны Владимир Пресняков, которого Пугачева всегда ласково называет «сынок».

presnyakovvladimirpresnyakovvladimir
Дорогая АЛЛОЧКА!!! Поздравляю тебя. Спасибо тебе за всё за всё за всё. Будь счастлива ,а главное будь здорова!!!
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- Дорогая, Аллочка. Поздравляю тебя. Спасибо тебе за всё, за всё, за всё. Будь счастлива, а главное - будь здорова! - обратился к бывшей теще Пресняков.

Признался в любви Пугачевой и актёр Саша Петров.

actorsashapetrovactorsashapetrov
По-настоящему магический, неразгаданный, человек. Великая Русская Женщина ! С днём варенья @alla_orfey Здоровья ! Вы - вне времени, вне поколений. Поэтому, главное, здоровья ! Вы - крутая.
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- По-настоящему магический, неразгаданный, человек. Великая Русская Женщина! С днём варенья! Вы вне времени, вне поколений. Поэтому, главное - здоровья! Вы - крутая, - написал имениннице Петров.

vladimir_vinokurvladimir_vinokur
Дорогая Аллочка!!!! От всей семьи и от всей Души, поздравляю тебя, с ДР!!!Долго радуй своих близких, зрителей, друзей!!! Пусть хранит тебя БОГ!!! ЗДОРОВЬЯ!!!!
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Старшая дочь певицы Кристина Орбакайте из-за пандемии не смогла поздравить маму лично, поэтому записала для Аллы Борисовны видео.

- Очень ждём встречи с нашей любимой именинницей. Так хочется прижаться и быть рядом. С днем рождения, наша волшебная звезда. Только будь здорова, - поздравила маму Кристина Орбакайте.

Вместе с дочерью Клавдией Кристина записала поздравительное видео, где вместе с ребёнком спела хит Примадонны «Звезда».

Кстати, это дебют Клавдии. Внучка Примадонны занимается балетом и никогда ранее не говорила, что хочет пойти по стопам мамы и бабушки. Но, видимо, гены берут своё.

Напомним: Алла Пугачева проведёт свой праздник со своими двойняшками Гарри и Лизой и мужем в деревне Грязь, в своём замке, который построил для неё Максим Галкин.

orbakaite_korbakaite_k
Кристина Орбакайте записала поздравительное видео
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ИСТОЧНИК KP.RU

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