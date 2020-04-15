Коронавирус в Китае, последние новости на 15 апреля 2020: выявлено 46 новых случаев заражения

По состоянию на 15 апреля в Китае выявлено новых 46 случаев заражения коронавирусом. Также 78 человек выздровели, один погиб. Об этом сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

По данным комитета, из 46 новых случаев заражения – 36 ввозные, остальные 10 местные. Восемь человек заболели в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, двое в южной провинции Гуандун. Ввозных случаев зарегистрировано 1500: продолжают болеть 904 человека, из них 45 находятся в критическом состоянии. Всего с начала эпидемии в Китае новой коронавирусной инфекцией заразились 82 295 человек, в настоящий момент болеют 1137 человек (113 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 816 человек выписаны из больниц, 3342 скончались.

КНР планирует усилить сотрудничество с Россией для совместной борьбы с вирусом. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он напомнил, что Россия в тяжелые времена оказала большую помощь Китаю, и теперь настал их черед. Чжао Лицзянь отметил, что сейчас эпидемия развивается на территории РФ, и КНР не могут оставаться в стороне.

Со слов дипломата, группа китайских врачей уже прибыла в Москву и приступила к совместной работе с российскими коллегами