2020-04-15T12:09:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Китае, последние новости на 15 апреля 2020: выявлено 46 новых случаев заражения

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Китае на 15 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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КНР планирует усилить сотрудничество с Россией для совместной борьбы с вирусом.КНР планирует усилить сотрудничество с Россией для совместной борьбы с вирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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По состоянию на 15 апреля в Китае выявлено новых 46 случаев заражения коронавирусом. Также 78 человек выздровели, один погиб. Об этом сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

По данным комитета, из 46 новых случаев заражения – 36 ввозные, остальные 10 местные. Восемь человек заболели в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, двое в южной провинции Гуандун. Ввозных случаев зарегистрировано 1500: продолжают болеть 904 человека, из них 45 находятся в критическом состоянии. Всего с начала эпидемии в Китае новой коронавирусной инфекцией заразились 82 295 человек, в настоящий момент болеют 1137 человек (113 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 816 человек выписаны из больниц, 3342 скончались.

КНР планирует усилить сотрудничество с Россией для совместной борьбы с вирусом. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он напомнил, что Россия в тяжелые времена оказала большую помощь Китаю, и теперь настал их черед. Чжао Лицзянь отметил, что сейчас эпидемия развивается на территории РФ, и КНР не могут оставаться в стороне.

Со слов дипломата, группа китайских врачей уже прибыла в Москву и приступила к совместной работе с российскими коллегами

ИСТОЧНИК KP.RU

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