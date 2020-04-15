Неизвестные разбили BMW семьи бывшего мужа Пугачевой

Никто не застрахован от печальных неприятностей вне зависимости от статуса и места проживания. Вот и семья Евгения Болдина недавно столкнулась с неприятным происшествием - прямо в элитной Барвихе неизвестные разбили BMW X6, принадлежащий семье 71-летнего музыкального продюсера.

В тот злополучный день за рулем дорогой иномарки находилась жена Евгения - 38-летняя певица Марина Лях. Женщина припарковала автомобиль рядом с магазином на центральной улице одного из поселков Барвихи и буквально на 15 минут отлучилась за продуктами. Когда вернулась, автомобиль был уже поврежден, а рядом никого не было.

- По внешним признакам точно не ясно, что именно стало причиной повреждений. У иномарки помят правый бок, разбит бампер, а на кузове много царапин и вмятин. В момент происшествия рядом не было никаких свидетелей. Точный ущерб от действий неизвестных установит экспертиза. В настоящее время полицией проводится проверка, - рассказал KP.RU источник в провоохранительных органах.

Марина Лях - посередине.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Евгений Борисович Болдин - музыкальный продюсер и третий муж Аллы Пугачевой. Он первый организовал для Аллы Борисовны заграничные гастроли и помог в становлении карьеры примадонны на советской и российской эстраде. Совместно они создали знаменитый «Театр Песни», в составе которого были: Александр Малинин, Владимир Пресняков, Кристина Орбакайте, поэт Илья Резник, Ольга Кормухина, Крис Кельми, Игорь Николаев, Владимир Кузьмин, группа «А-Студио» и другие. После развода с Аллой Пугачевой, Евгений Болдин женился на кубанской певице Марине Лях, с которой его познакомил давний друг Лев Лещенко.