2020-04-15T12:31:31+03:00
Звезды

"Тайные" сестры-близняшки Гарика Харламова покорили соцсети натуральной красотой

Алина и Екатерина, которых шоумен скрывает от публики, отметили 21-й день рождения [фото]
Елена ПЕТРОВА
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"Тайные" сестры-близняшки Гарика Харламова покорили соцсети натуральной красотой."Тайные" сестры-близняшки Гарика Харламова покорили соцсети натуральной красотой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Гарик Харламов - большой везунчик, и дело не только в популярности, которую он конвертирует в многомиллионные заработки. Шоумен окружен настоящими красавицами, и все они - члены его семьи. По удивительному совпадению, день рожденья трех любимых женщин Харламова выпал на 14 апреля: жене Кристине Асмус вчера исполнилось 32 года, а сестрам-близняшкам Алине и Екатерине (у них с Гариком одна мама, но разные отцы) - 21.

Алина учится в Высшей школе экономики. Фото: https://vk.com/alinamalaniya Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алина учится в Высшей школе экономики. Фото: https://vk.com/alinamalaniyaФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Хочу поздравить мою супругу и моих сестрёнок с днём рождения! Это не самое веселое время, конечно, и не самый крутой день рождения, но уверен, что тучи рассеются и выглянет солнце! Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья! Остальное все будет! - написал Гарик в соцсетях, поставив ссылку на профили девушек.

Гарик Харламов с младшими сестрами-близняшками. Фото: https://vk.com/id186138211 Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Гарик Харламов с младшими сестрами-близняшками. Фото: https://vk.com/id186138211Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Между тем, шоумен крайне редко "светит" сестер - не выставляет совместные фото и не выводит девочек в свет. Поэтому для многих поклонников наличие родственниц, да еще и таких красавиц, стало сюрпризом.

"Какие прекрасные создания вас окружают, и как только можно было их скрывать?", "Господи, да они ваши копии!", "Ух, какие красивые девочки!", "С днем рождения прекрасную супругу и очаровательных сестренок!", "Все красотки Гарику достались!", - восхитились пользователи Инстаграма.

Сестра Харламова Алина - обладательница модельной внешности. Фото: https://vk.com/alinamalaniya Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сестра Харламова Алина - обладательница модельной внешности. Фото: https://vk.com/alinamalaniyaФото: Личная страница героя публикации в соцсети

С сестрами-близняшками Харламов познакомился через год после их рождения. Дело в том, что родители Гарика разошлись, когда ему было 14, и отец забрал мальчика с собой в США. Через пять лет будущий шоумен вернулся в Москву, а его мать к тому времени во втором браке родила двух чудесных девочек.

Сейчас 21-летняя Екатерина учится во ВГИКе на сценарно-киноведческом факультете, а Алина - в Высшей школе экономики.

Екатерина - будущий сценарист. Фото: https://vk.com/id186138211 Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Екатерина - будущий сценарист. Фото: https://vk.com/id186138211Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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