Коронавирус в Швеции, последние новости на 15 апреля 2020: в Стокгольме под морг переоборудуют ледовую арену

По последним данным университета Хопкинса на утро 15 апреля в стране зарегистрировано 11445 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 1033 человека умерли, а 381 – выздоровели и были выписаны из клиник.

В настоящий момент Швеция занимает 17 место в мире по количеству активных случаев заболевания. При этом по числу выздоровлений страна расположилась на 48 месте, а по количеству смертей - на 14.

В СТОКГОЛЬМЕ ХОККЕЙНУЮ АРЕНУ ПЕРЕОБОРУДОВАЛИ ПОД МОРГ

В Стокгольме ледовую арену молодежной команды хоккейного клуба «Юргордена» временно переоборудуют под морг. Как сообщает газета Expressen, это может быть необходимо, если число жертв коронавируса будет слишком большим, и городские морги не будут справляться с таким количеством умерших. Более того, в случае необходимости и другие хоккейные арены могут быть переоборудованы аналогичным образом.

По словам главы окружного совета Стокгольма Йоакима Ярнрида, сейчас городские морги могут вместить 335 умерших. Если число умерших от коронавирусной инфекции будет резко увеличиваться, благодаря арене появятся дополнительные 500-700 мест.

Такой печальный опыт власти Швеции переняли у других европейских соседей. Например, в Мадриде под морг переоборудовали ледовый каток в крупном торговом центре, а во Франции тела умерших хранят в морозильных камерах оптового рынка, расположенного в пригороде Парижа.