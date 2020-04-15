В Москве предприниматель потерял 14 миллионов рублей при покупке медицинских масок

С тех пор как пандемия коронавируса захлестнула мир, средства индивидуальной защиты резко подскочили в цене. Чтобы как-то продержаться на плаву, представителям малого и среднего бизнеса приходится следовать за тенденциями рынка, и отвечать на возросший спрос. Так и решил поступить гендиректор одной небольшой московской фирмы Дмитрий. 41-летний предприниматель нашёл в сети поставщика дефицитного товара. Этот мужчина назвался Андреем, представителем оптового поставщика фармацевтической продукции, и пообещал продать заказчику полмиллиона медицинских масок по выгодной для нынешнего времени цене – всего 28 рублей за штуку.

Андрей пригласил покупателя обсудить детали сделки в свой офис на Красной пресне. 1 апреля встреча состоялась, мужчины заключили договор на поставку 500 000 медицинских масок, одним из условий поставки была полная предоплата. В тот же день Дмитрий перевёл на счёт поставщика 14 миллионов рублей. Может быть это была первоапрельская шутка, но ни о своих деньгах, ни о масках, обещанных ему, Дмитрий с тех пор не слышал. Поставщик попросту перестал выходить на связь. Мужчина обратился за помощью в отдел полиции.

- 13 апреля потерпевший сообщил, что 1 числа от имени ООО им был заключен договор поставки партии медицинских масок в количестве 500 000 штук. Предприниматель произвёл полную оплату товара, по указанным другой стороной реквизитам. На данный момент им не был получен товар, денежные средства так же возвращены не были, - сообщил kp.ru источник.

Полиция проводит проверку и разыскивает недобросовестного исполнителя.