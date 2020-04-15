Не было бы счастья, да COVID помог: сирот стали разбирать из детских домов по семьям

Эксперты говорят, что после этого система попечения точно никогда уже не будет прежней.

Четыре ведомства — здравоохранения, соцзащиты, просвещения и Роспотребнадзор — объединившись подготовили документ. Письмо для всех субъектов РФ, в котором «ввиду чрезвычайной ситуации» призвали всех до окончания карантина передать детей в семьи. Казалось бы, что вот так вот просто – порекомендовали и дело пошло? Оказывается, да! Пошло! Сирот стали разбирать по домам.

«ЧТОБЫ ПРИЗНАТЬ ОПАСНОСТЬ ДЕТДОМОВ ПОНАДОБИЛСЯ КОРОНАВИРУС»

Казалось бы, детский дом закрытое учреждение. Чего им бояться вирусов? Но люди, работающие в системе, и общественники давно уже начали бить тревогу.

- Обеспечить самоизоляцию внутри детского дома невозможно. Каждый день на работу в учреждения из внешнего мира, из транспорта и своих квартир приходят сотрудники. Их много – администрация, медработники, педагоги, охрана, повара и другие должностные лица. Если в детском доме воспитывается 100 детей, это означает, что с ними работает примерно 120-130 взрослых, начиная с директора и заканчивая уборщицами. Получается гигантское скопление людей. И все они в закрытом пространстве. Заразиться один и тут же подхватят все. Учитывая мощь и смертоносность COVID-19, последствия могут быть чудовищными, - говорит Диана Машкова, писатель, руководитель направления «Просвещение» благотворительного фонда «Арифметика добра». – И так уже давно было понятно, что детский дом – не место для ребенка. А в условиях эпидемии тем более. Теперь, благодаря рекомендациям Правительства появилась возможность снизить эти риски, раздав детей по семьям. Вот такой вот парадокс, что не смотря на детальные исследования и многолетний опыт, России в понадобился COVID-19, чтобы признать опасность сиротских учреждений.

- А есть куда раздавать-то?

- Есть! Парадокс социального сиротства в России состоит в том, что у 90% сирот вообще-то есть близкие. Дяди, тети, бабушки и дедушки. Плюс уже есть целая база приемных семей, многие из которых в такой ситуации точно не откажут.

Обеспечить самоизоляцию внутри детского дома невозможно.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЕРЕДОВАЯ ОКРАИНА: "НАДЕЕМСЯ, ДЕТИ В ПРИЮТ УЖЕ НЕ ВЕРНУТСЯ"

В некоторых регионах действовать начали задолго до объявления карантина и рекомендаций Правительства. В небольшом карельском городе Олонец есть детский дом №8. В нем живет 41 воспитанник. Его директор Татьяна Сергеевна Васильева раньше всех в стране поняла, что надо что-то делать. И нашла как пристроить всех детей по родственникам и близким. Оставшихся, у кого совсем никого нет, забрали сами воспитатели и сотрудники. Так в детском не осталось ни одного ребенка.

- Я тоже одного воспитанника забрала к себе домой, - рассказывает Васильева. – И знаете, как дети дома расцвели! Вы бы видели, как им в семьях хорошо.

Опыт Карелии прогремел на всю страну. В Олонец Васильевой стали звонить со всей России. Спрашивать, как такое это удалось.

- Мы и не думали, что это получит такой резонанс, просто действовали в интересах детей, чтобы они не были ущемлены. И вот так вот все здорово получилось. Сейчас еще рано говорить, но есть надежда, что часть ребят не вернутся в детский дом после самоизоляции в семье. Я очень на это надеюсь! А мы как Центр будем всеми силами помогать. И работа продолжается удаленно, Центр консультирует семьи по телефону. Мы помогаем всем, кто на время карантина забрал детей.

Опыт Карелии прогремел на всю страну. В Олонец Васильевой стали звонить со всей России. Спрашивать, как такое это удалось. Фото: Страница Центра помощи детям №8

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: "РЕБЕНОК ЗАРАНЕЕ ПОСЧИТАЛ, СКОЛЬКО БУДЕТ НА СВОБОДЕ"

Сразу после публикации рекомендаций четырех министерств на призыв откликнулась Московская область. Мобилизовались многие сотрудники сиротских учреждений, плюс были разосланы письма по приемным семьям: «Уважаемые родители! Просим вас проанализировать свою ресурсность на предмет принятия в свои семьи несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения...». И многие откликнулись. Например, профессиональная приемная мама Мария Родюшкина.

Фото: Страница Центра помощи детям №8

- Я взяла мальчика 13 лет домой на период пандемии. Что меня поразило, ребенок заранее посчитал все дни, когда он будет «на свободе» - так и выразился. Ощущение такое, что я ребенка из тюрьмы забираю на побывку…С Ильей мы были знакомы и до карантина, я участник программы наставничества фонда «Арифметика добра» (это когда для сироты находят взрослого друга, так называемого значимого взрослого). Так и встретились. И как-то сразу сблизились, я познакомила его со своей семьей, пару раз приглашала на выходные домой. И вот наступила сложная для нас всех весна. Понимая, что изоляция людей друг от друга будет достаточно долгой, я успела отвезти ему в детский дом сим-карту, чтобы мы могли и дальше общаться. После этого детский дом уже не принимал гостей, не брали даже передачи из-за карантина. И вдруг в один день все меняется! Приглашают забрать Илью на все время карантина. Я мигом собиралась и поехала. Администрация детдома была немного удивлена моей прыткостью, но даже успевает собрать нам помощь, которая заключается в наборе продуктов. Илья был очень горд, что едет к нам не с пустыми руками, и это было и смешно и трогательно одновременно… Становится стыдно за себя, за всех взрослых, за общество. Мы с ума сходим от пары недель ограничений, а ребята все детство так живут.

В Московской области 190 детей уже устроены в гости к сотрудникам детдомов и других близких им взрослых на время карантина. Остальным активно ищут семьи.

- Проблем с оформлением и передачей детей в семьи нет, процедура занимает 2-3 дня, - отмечает замминистра образования Московской области Людмила Сергеевна Болатаева. - Мы уже разработали и опробовали быстрые алгоритмы по передаче ребенка в разных ситуациях – к родне или в замещающую семью. Очевидно, что Московская область может и готова консультировать по этому вопросу своих коллег из других регионов.

Фото: Страница Центра помощи детям №8

ПИСЬМА И ДЕТИ В БЛОК

Но не везде все так сладко и гладко. Например, история из Челябинска. Юлия Плаудэ, кандидат в приемные родители, получила направление на посещение ребенка еще 22 января 2020 года. Сразу же после встречи Юлия написала согласие забрать девочку домой. Но сначала ей предложили взять ее просто на выходные. Но тут началась какая-то волокита, то приезжайте в будни, то в пятницу. А когда уже согласовали день и все готовились к встрече, резко все отменили.

- Мне позвонили из Центра, и сообщили, что ребенка не отдадут, поскольку в организации ввели карантинные мероприятия по гриппу. При этом девочка была здорова, - говорит Юлия Плаундэ. - Но никаких способов общения мне не было предложено, якобы они не имею права на это. И это все продолжалось до 6 марта. При этом дети из этого детдома участвовали в мероприятиях с другим детским домом, ходили на мастер классы в рестораны, посещали горнолыжные базы в других городах. Я изо всех сил добивалась права встретиться с ребенком. И в мне в конце концов дали ее повидать, но ровно на 15 минут. Но заявление о назначение меня опекуном опека не принимает до сих пор под разными предлогами. Теперь учреждение закрыто на карантин по причине COVID-19. Сейчас я обратилась в прокуратуру Челябинска. Тем более сейчас есть это распоряжение четырех министерств. И вот есть я, готовая забрать девочку. В чем же проблема?

И таких история много. В Красноярском крае, Иркутской области, в Чите. Да по всей России.

- Детские дома просто блокируют устройство детей, – пусть и временное – прикрываясь карантином. И плевать они хотели на рекомендации Правительства, - говорит Диана Машкова. - Не пускают к детям ни родственников, ни приемных родителей. Нам пишут и звонят сейчас ото всюду. И даже из Москвы. Да и в целом столица, к сожалению, пока не продемонстрировала единства со стороны всех учреждений. Требования для передачи ребенка выдвигаются слишком сложные – справки с места работы, о несудимости, заключения врачей. Как такое собрать, когда ничего не работает сейчас? Но все-таки, хороших историй больше. И самое главное, что теперь точно понятно - всех детей при огромном желании можно устроить в семьи. Это важнейшее открытие для системы защиты детства в России.

Официально

Рекомендации Правительства РФ

"Предусмотреть возможность на основании приказа Организации временного перемещения на весь период до завершения мероприятий, связанных с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-2019:

- проживающих в Организациях граждан, в том числе несовершеннолетних, (при их информированном письменном согласии) к родственникам или иным лицам, с которыми у граждан, в том числе несовершеннолетних, имеются устойчивые личные отношения (при их письменном согласии и обязательстве обеспечить выполнение в домашних условиях комплекса мероприятий по недопущению распространения заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19)."