Трамп приостановил финансирование ВОЗ

Соединенные Штаты продолжают совершать нападки на Всемирную организацию здравоохранения. Разгневанный президент США Дональд Трамп упрекнул ВОЗ в том, что организация во время эпидемии коронавируса сосредоточилась на Китае, хотя получает финансирование преимущественно от Вашингтона и должна бы подумать в первую очередь о Штатах. Он ставил в вину, что специалисты ВОЗ вовремя не предупредили о грозящей пандемии. Оптимальным наказанием за это Трамп посчитал приостановку финансирования Всемирной организации здравоохранения.

- Сегодня я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения разбора ошибок в управлении организации и разбирательств по сокрытию данных о распространении коронавируса, - заявил Дональд Трамп во время брифинга. - Из-за того, что ВОЗ полагалась на информацию, представляемую Китаем, количество случаев заболевания в мире, вероятно, увеличилось в 20 раз, а может, и намного больше.

Президент США отметил, что ВОЗ вовремя не предоставила информацию о реальной ситуации с развитием и распространением эпидемии коронавируса. Поэтому организацию необходимо реформировать.

Нападки Трампа на ВОЗ были встречены в штыки. Основатель Microsoft Билл Гейтс раскритиковал решение американского лидера, подчеркнув, что организация помогает замедлить распространение COVID-2019. Более того, в данный момент в мире нет объединений, которые могли полноценно заменить Всемирную организацию здравоохранения, и человечество нуждается в ней как никогда раньше.

«Прекращение финансирования ВОЗ во время кризисной ситуации в области здравоохранения настолько опасно, насколько это и звучит», — написал Гейтс в своем Твиттере.

Билл Гейтс упорно критикует действия американских властей, направленные на борьбу с эпидемией.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России отреагировали на решение Белого дома негативно. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США удобнее найти виноватого, чем признать свою вину.

- У политиков этой страны всегда кто-то виноват: в пандемии - Китай и ВОЗ, в проигрыше Клинтон - Россия, в проблемах американской медицины - лично Путин. Главное - найти мифическую «пробирку» и предъявить ее миру в качестве доказательства виновности других и своей безгрешности, - заметила Захарова. Рассказываем о первом штрафе для салона красоты в Москве во время карантина