Правда ли что все мировые пандемии вышли из Китая

У ученых есть традиция: называть новые вирусы в честь того места, где они зародились. Несмотря на протесты властей Китая, с самого начала эпидемии COVID-2019 журналисты окрестили новый коронавирус «уханьским» или «китайским». А администрация Трампа и вовсе объявила, что в США закрепит это название на официальном уровне.

В середине января, когда весь мир наблюдал за борьбой Китая с коронавирусной инфекцией, в прессе активно муссировались слухи, что COVID-2019 не что иное, как этнобиологическое оружие. Мол, вирус поражает только представителей одной - монголоидной - расы, а если быть точнее, только китайцев. И до тех пор, пока эту инфекцию не стали находить у представителей других рас, ученые были убеждены, что COVID-2019 останется локальной эпидемией и не перерастет в пандемию.

Западные политики упрекали в распространении коронавируса Китай, будто бы там искусственно создали этот вирус и отправили его в свободное плавание. Такие заявления, конечно, больше похожи на очередную теорию заговора. Но многие специалисты считают, что исторически родиной большинства эпидемий был именно Китай. Так ли это?

В середине января, когда весь мир наблюдал за борьбой Китая с коронавирусной инфекцией, в прессе активно муссировались слухи, что COVID-2019 не что иное, как этнобиологическое оружие.Фото: REUTERS

САМЫЕ СТРАШНЫЕ ЗАРАЗЫ ПРИШЛИ ИЗ АЗИИ

- Самые известные эпидемические болезни имеют азиатское происхождение, - рассказывает «КП» историк, ведущий сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Федор Лисицын. - И оспа, и чума, и холера, и грипп («испанка») - азиатские. Но их родина вовсе не Китай. Например, холера принадлежит Индии. Оспа - Ближний Восток. Ее мы подхватили, по всей видимости, от верблюдов. Чума - Средняя Азия. Эта инфекция до сих пор там наличествует фактически в естественной среде. Откуда взялась корь, так и не известно. Можно только гадать. Дело в том, что Азия гораздо больше Европы, поэтому и патогенов там больше.

Доподлинно мы знаем только об эпидемиях, которые бушевали в Европе и Азии. Что происходило в других частях света, историки и вирусологи пока не могут установить.

- Какие эпидемии и болезни терзали Северную и Южную Америку, нам неизвестно только потому, что континент европейцы открыли для себя лишь в XV веке. Но одну заразу там подцепили точно - сифилис, - продолжает Лисицын. - Африканские эпидемии нами плохо изучены. Этот континент своеобразный. Передвижение людей там слабее, чем в Европе. Следовательно, распространение внутренних эпидемический болезней было не столь активно. Зато Африка сильно пострадала от занесённых в неё инфекций, например, желтой геморроидальной лихорадки, которая, к счастью, массовой эпидемией не стала. Чисто африканское «изобретение» - это малярия. Но пандемии малярии не было.

Проявление болезни зависит от наличия ее переносчика - малярийного комара. Нет комара - нет малярии.

ЮСТИНИАНОВА ЧУМА

Человечество пережило четыре пандемии чумы, в результате которых умирало до 50% населения планеты. Первая - Юстинианова чума - пришла из Египта в 540 году и бушевала 60 лет. Это первая зарегистрированная в мире пандемия, которая унесла около 13% всего населения Земли (от 25 до 100 млн человек). Отмечается, что на Востоке погибли 66 млн человек, а в Европе - 25 млн. Конечно, точное количество жертв до сих пор неизвестно. Но очевидно, что в основном речь шла от городском населении.

- Эпидемии - вечный спутник городских цивилизаций, - говорит Федор Лисицын. - Скученность, высокая плотность населения - это лучший способ распространения эпидемий. Конечно, свою роль играли и антисанитарные условия.

Переносчиками чумной палочки были крысы. С ними бактерия на торговых судах добралась сначала до Византии, а затем разошлись по странам Средиземноморья.

По мнению историков, в разгар эпидемии в 544 году только в Константинополе ежедневно умирали до 5 тысяч человек, а иногда и до 10 тысяч. Город потерял 66% населения.

Пандемия была названа в честь римского императора Юстиниана I, который тоже заразился чумой, но смог выжить. Юстинианова чума давала о себе знать на протяжении 200 лет до 750 года, но эти вспышки болезни носили локальный характер.

Юстинианова чума пришла из Египта в 540 году и бушевала 60 лет.Фото: wikimedia.org

«ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»

Вторая пандемия стала одной из самых известных. В историю она вошла под названием Великая чума или «Черная смерть». Она бушевала в Европе с 1346 по 1382 год. Основной пик пришелся на 1346-1353 годы, а повторные вспышки продолжались вплоть до XIX века.

Эпидемия вдохновила итальянского писателя Джованни Боккаччо на создание сборника новелл «Декамерон», где действие разворачивалось в Италии, охваченной чумой: «Развитие этой чумы было тем сильнее, что от больных, через общение с здоровыми, она переходила на последних, совсем как огонь охватывает сухие или жирные предметы, когда они близко к нему подвинуты. И еще большее зло было в том, что одно прикосновение к одежде или другой вещи, которой касался или пользовался больной, передавало болезнь дотрагивавшемуся».

Великая чума началась в 1320-х годах в Средней Азии, где-то на маршруте Великого шелкового пути, и пошла распространяться и на Восток и на Запад. В Китае она выкосила практически 90% населения провинций Хэбэй и Хэнань. Затем перекинулась на Индию. В Европе на своем пике она уничтожила от 30 до 60% тогдашнего населения континента (около 15-25 млн человек). Мир лишился четверти жителей - более 60 млн человек.

Началу вспышки чумы предшествовали природные катаклизмы. В Китае сначала была сильная засуха и голод, затем непогода. Все это привело к масштабной миграции грызунов, в первую очередь, крыс. В шерстке этих животных таились блохи - разносчики чумной палочки. А в Средние века эти блохи паразитировали и на людях.

Незадолго до Великой чумы в Европе прокатилась эпидемия оспы и проказы. Иммунитет у европейских жителей был ослаблен и справиться еще и с чумной напастью уже не мог. Особую роль в распространении заразы сыграла высокая плотность городского населения и антисанитарные условия.

- Средневековые ученые утверждали, что грязь, наоборот, спасала от чумы, - добавляет Лисицын. - Бани были общественные, мылись все вместе. И те люди, кто ходил в Европе в бани во время Великой чумы, имели больше шансов заразиться и умереть, чем те, кто не ходил. - В России эпидемия чумы прошла чудовищно. Это только легенда, что, мол, из-за регулярного мытья в банях русские легче переносили эпидемию. В Москве в 1353 году умерло около 80% населения. Умерла вся семья великого князя. В живых остался младший брат, будущий Иван II Красный. У него выжил трехлетний сын, будущий князь Дмитрий Донской. Моровые поветрия в России были обычным делом.

Незадолго до Великой чумы в Европе прокатилась эпидемия оспы и проказы. Иммунитет у европейских жителей был ослаблен и справиться еще и с чумной напастью уже не мог.Фото: wikimedia.org

«АНТОНИНОВА ЧУМА»

С древних времен человечества терзала еще одна смертоносная инфекция - натуральная или черная оспа. В древности ее считали формой чумы и назвали по имени римского императора Антонина.

Эта острая заразная болезнь уничтожила, пожалуй, наибольшее количество людей в мире. Поначалу эпидемии черной оспы вспыхивали преимущественно в арабских странах.

Китай вирус затронул впервые в IV веке, в середине VI века поразил Корею. А в VIII веке выкосил 30% населения Японии. Крестовые походы и арабские завоевания занесли болезнь в Европу.

Лекарств против оспы не было. Четверть больных погибала, сгнивая заживо. Особенно была высока смертность от оспы среди детей. Статистические данные в европейских странах разнятся, но принято считать, что ежегодно от черной оспы умирало более 1,5 млн европейцев. В России вспышки оспы стали возникать в XVII веке и продолжились в следующем столетии. За количеством умерших в те годы никто особо не следил, но, как уверяли иностранные врачи, приезжавшие в Россию, смертность от оспы доходила ежегодно до 2 млн человек. Самой известной ее жертвой был 15-летний император Петр II.

Революцией в борьбе с опасным вирусом стало открытие в 1796 году вакцины. Сейчас оспа побеждена благодаря масштабной вакцинации. Последний случай заражения зафиксирован в 1977 году.

«СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ»

Родиной еще одной опасной болезни - холеры - является Индия. Она распространялась по миру из долины реки Ганг. Жара, загрязнение рек, массовые церемонии - все это способствовало распространению инфекции по всей стране.

Эпидемии холеры терзали человечество неоднократно, но вспышки заболевания были локальными и непродолжительными. В основном они не выходили за пределы юга Азии.

Первая пандемия холеры разразилась в XIX веке и терзала мир все столетие. С 1817 по 1896 год по миру прокатились пять пандемий холеры: через Японию, Сирию, Саудовскую Аравию, Египет, Турцию, Россию и до Европы. За это время болезнь забрала жизни от 40 до 100 млн человек.

Пик эпидемии холеры в России (ее у нас окрестили «собачья смерть», то есть внезапная гибель без покаяния) пришелся на 1830-1831 года. Тогда из 450 тысяч заболевших умерли почти 200 тысяч человек. Вторая волна пришлась на 1850-е годы. Тогда ее жертвами стали более миллиона жителей России.

- С эпидемией холеры в России было немного легче. В то время у русских была традиция пить горячие напитки, чай, вместо накипяченной холерной воды, - отмечает Федор Лисицын. - Однако еще одна волна эпидемии - 1892-1893 годах - пришлась в России на голод. Тогда погибло очень много городского населения, в частности, большую дань отдали Петербург и Москва. К слову, тогда же от холеры умер Петр Ильич Чайковский, выпивший в ресторане холодной воды.

- Пандемия Великой холеры в XIX веке завершила оформление системы карантинов. Человечество пришло к прописным истинам, что надо делать в момент наступления эпидемической ситуации, а что нет. Вспомните, Пушкина и его Болдинскую осень, когда поэт не мог въехать в Москву из-за того, что город был закрыт на карантин. Во время пандемии холеры возводились холерные бараки, которые строили за пределами городов. Они были временные. Периодически их сжигали и строили новые деревянные. Это делалось для того, чтобы не накапливалось бактерий.

Вирус гриппа H1N1 («испанка») впервые проник в Европу в середине XIX века. И вот этот «подарок» планета получила действительно из Китая.Фото: wikimedia.org

«ИСПАНКА»

Вирус гриппа H1N1 («испанка») впервые проник в Европу в середине XIX века. И вот этот «подарок» планета получила действительно из Китая. Переносчиками вируса были утки из китайской провинции Гуандун. Но тогда инфекция прошла практически незаметно. Эпидемия гриппа повторилась в 1900 году и снова с минимальными жертвами. Но все изменилось в конце 1917 года.

В Китае опять разразилась эпидемия гриппа H1N1. Хотя там она протекала довольно спокойно, и Поднебесная отделалась довольно небольшим количеством жертв. В Европе первые смерти от болезни были зафиксированы во Франции среди британских солдат в годы Первой Мировой войны. Вирус туда занесли почти 100 тысяч китайских рабочих, нанятых для рытья траншей на франко-германском фронте.

Кстати, именно тогда болезнь и получила название «испанский грипп» или «испанка». Дело в том, что в условиях продолжавшейся войны газеты воюющих стран крайне скупо писали о свирепствующей в них эпидемии, чтобы не давать противнику лишних пропагандистских козырей. А вот в нейтральной Испании таких публикаций было очень много, отчего и сложилось впечатление, что болезнь зародилась именно там.

- Во время эпидемии «испанки» погибли от 50 до 100 млн человек (при

населении Земли менее 2 млрд человек). Переболел каждый третий житель планеты - около 550 млн человек. Плюс часть населения, переболев «испанкой», надорвала здоровье и впоследствии умерла от развившихся заболеваний. Таких людей оказалось больше всего в США. Там удар пришелся по тем, кто страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, - рассказывает «КП» вирусолог Федор Лисицын.

Вирус H1N1 убивал молодых и здоровых людей в возрасте от 20 до 40 лет. Подчас болезнь выкашивала подчистую небольшие города. Смертность составляла 10–20%, тогда как от обычного гриппа умирает лишь 0,1%.

В Россию «испанка» пришла осенью 1918 года и бушевала до 1920-го. В это время умерло почти 3 млн человек - 3,4% населения страны. Самая низкая смертность от «испанского гриппа» была и в Японии, и Австралии. Считается, что там помогли строгие карантинные меры.

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