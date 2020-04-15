Тина Канделаки спродюсировала проект "Изоляция" о жизни звезд во время карантина

Онлайн-кинотеатр ivi запускает реалити-шоу "Изоляция". Героями проекта стали известные артисты, которые из-за пандемии потеряли возможность сниматься в кино и решили снять свой собственный фильм о жизни на самоизоляции. Первую серию можно посмотреть бесплатно уже с 15 апреля.

В сериале приняли участие Надежда Михалкова, Павел Табаков, Максим Лагашкин, Юрий Колокольников и другие звезды кино, спорта, журналистики, музыки, а также российские и иностранные врачи. На протяжении каждой серии они рассказывают, как проводят время на самоизоляции, созваниваются друг с другом и другими звездными гостями. Причем, не только из России. Сериал покажет и как живут люди за рубежом - Америке, Италии, ОАЭ, Франции, Китае, Бали и т.д.

Карантин затронул абсолютно всех, и знаменитые артисты - не исключение. Они расскажут о проблемах, с которыми столкнулись миллионы людей по всему миру, а самое главное - как с ними справляться.

Фото: Онлайн-кинотеатр ivi

Продюсерами сериала стали Данила Шарапов, Дмитрий Литвинов, Тина Канделаки.

- Я надеюсь, что он придется по душе нашим зрителям, поскольку никогда прежде у нас не было возможности посмотреть как живет Аня Михалкова, почему тренируется дома Павел Михалков, где покупает кофе в Москве Максим Лагашкин, как выглядит квартира Юрия Колокольникова и что там за мишка живёт на его столе, - рассказала Тина Канделаки.

Данила Шарапов, в свою очередь, отметил, что проект "Изоляция" придется по душе тем, кто устал от информационного потока, хочет отвлечься, посмотреть на жизнь других людей в этот непростой период и немного улыбнуться.