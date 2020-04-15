Индустриальный каркас экономики

В рамках цикла статей о поддержке отечественной экономики в условиях кризиса я уже неоднократно отмечал, что нынешняя кризисная ситуация – это уникальный шанс пересмотреть свои подходы, совершенно по-новому посмотреть на решение многих проблем, совершить настоящий рывок в развитии.

В условиях усугубления негативных явлений следует уделить внимание теме проведения форсированной реиндустриализации экономики нашей страны, которая способна «выломать» её из деградационных трендов и оказать неоценимую помощь в решении проблем безработицы.

При этом особое внимание важно обратить на оборонно-промышленный комплекс (ОПК), который составляет каркас российской промышленности и экономики. На сегодняшний день ОПК, в составе предприятий которого работают миллионы высококвалифицированных сотрудников, является одним из системообразующих институтов сохранения и развития научно-технологического потенциала.

Кроме производства продукции оборонного назначения, создание которой является важнейшей государственной задачей, предприятия ОПК работают над сложнейшими научно-техническими задачами, являются заказчиками работ для научно-исследовательских институтов, тесно взаимодействуют с системой образования по вопросам развития кадрового потенциала промышленности.

Каждое предприятие – это не просто отлаженная система бизнес процессов, но и сложная социально-технологическая структура, которая обеспечивает занятость, повышение научно-технического уровня, производство гражданской продукции и импортозамещение, поддерживает социальную стабильность на значительных территориях, обеспечивает заказами кооперацию.

Нынешняя неблагоприятная экономическая ситуация оказывает негативное воздействие не только на малый и средний бизнес, но и на деятельность организаций ОПК, которые сталкиваются с целым комплексом проблем.

Это и риски срыва сроков по государственным контрактам, в том числе из-за перебоев и возможного срыва поставок импортных и отечественных комплектующих изделий. Весьма вероятен риск получения убытков предприятиями либо вовсе отсутствие прибыли по итогам 2020 года, а также рост накладных расходов вследствие выполнения мероприятий по охране труда, профилактике коронавируса, необходимости соблюдения повышенных санитарных требований.

С высокой долей вероятности возможен рост стоимости сырья и комплектующих, что в итоге может привести к оптимизации персонала в качестве меры снижения издержек предприятий в период кризиса.

В этой связи требуется в экстренном порядке рассмотреть вопрос реализации ряда чрезвычайных мер по поддержанию финансово-экономической устойчивости ОПК в период выполнения профилактических мер и после их реализации.

Во-первых, необходимо обеспечить финансово-экономическую устойчивость предприятий, бесперебойное целевое финансирование и эффективное использование средств гособоронзаказа.

В этой связи следует на законодательном уровне закрепить возможность определения «коронавируса» и угрозы его распространения в качестве форс-мажорного обстоятельства без необходимости получения дополнительных справок из торгово-промышленных палат, а также определить порядок его правоприменения.

Чтобы позволить отечественным предприятиям вовремя выполнить гособоронзаказ несмотря на возникшие форс-мажорные обстоятельства, следует принять на уровне Правительства Российской Федерации нормативно-правовой акт, разрешающий перенос сроков исполнения работ по прямым государственным контрактам и контрактам во исполнение гособоронзаказа в связи с разрывом логистических цепочек в условиях введения чрезвычайных мер по профилактике распространения пандемии коронавируса.

Для поддержания стабильной работы предприятий ОПК и увеличения объёма оборотных средств необходимо также проработать вопрос отмены начисления государственными заказчиками штрафов, пеней и неустоек за возможные срывы контрактных обязательств в связи с неисполнением гособоронзаказа, государственных контрактов и гражданских договоров на период действия пандемии, а также в течение 6 месяцев с момента её прекращения.

Также важно сохранить уровень накладных расходов на 2020 год по договорам при контроле ценообразования на согласованном уровне 2019 года и ввести мораторий на проведение в том числе уже назначенных плановых проверок предприятий со стороны контрольно-надзорных органов.

Для того чтобы выполнить поручение Правительства России о бесперебойной выплате заработных плат сотрудникам предприятий в период пандемии, требуется упростить процедуру использования средств на лицевых казначейских счетах на выплату заработной платы для сотрудников по договорам с казначейским обеспечением обязательств, а также процедуру перечисления накладных расходов без предоставления в территориальное управление федерального казначейства согласованных с Заказчиком калькуляций.

Важным шагом для поддержки промышленности и ОПК могла бы стать «заморозка» роста тарифов на услуги естественных монополий и ресурсоснабжающих организаций в 2020 году и роста банковских процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств и на реализацию контрактов.

В целях своевременного доведения средств до предприятий необходимо обеспечить уровень выплаты авансов по гособоронзаказу в размере 80%,

в том числе по всей производственной кооперации, а также обеспечить уровень плановой прибыли предприятий по контрактам в рамках гособоронзаказа не ниже 20% + 1% на привнесённые затраты.

Установить для предприятий ОПК кредиты на выплату заработной платы работникам и налоговых платежей под 0% годовых, а также рассмотреть возможность компенсации потери дохода в размере не менее 80% от заработной платы для работников предприятий ОПК, наиболее пострадавших от коронавируса, создать упрощенный заявочный механизм компенсации этих потерь. Важно поддержать сотрудников предприятий на период пандемии и проработать отмену налогов (НДФЛ, страховых взносов), начисленных за вынужденные нерабочие выходные.

Чрезвычайно важно предусмотреть введение упрощённого порядка перемещения сотрудников предприятий ОПК между субъектами РФ, которые вводят режим обсервации для граждан, прибывающих из других субъектов в период профилактики коронавируса для выполнения своих служебных обязанностей.

Во-вторых, требуется выполнение мероприятий в области корпоративных процедур.

В этой связи важно оперативно направить в адрес государственных корпораций и компаний с государственным участием директивы о необходимости считать пандемию объективным фактором, на который не могло повлиять руководство предприятия ОПК при оценке исполнения бюджета, выполнения программных документов и ключевых показателей эффективности.

Также стоит рассмотреть возможность не распределять прибыль, полученную организациями с государственным участием по итогам 2019 года, на дивиденды, а образовавшиеся средства направить на покрытие убытков предприятия, связанных с введением режима самоизоляции и необходимости выполнения обязательных платежей в период вынужденного простоя.

В-третьих, для поддержки ОПК важно максимально упростить и облегчить процесс сдачи бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности для неприменения штрафа и пени.

Принимая во внимание особые обстоятельства пандемии коронавируса, объединить предоставление налоговых деклараций (расчет страховых взносов, НДС, прибыли и др.) за 1 квартал 2020 года с предоставлением деклараций за 2 квартал 2020 года. Также предлагается перенести на 1 месяц после окончания режима самоизоляции оплату ежемесячных платежей по налогу на землю, на имущество, по транспортному налогу, налогу на прибыль и НДС, а также всех форм федерального статистического наблюдения.

В качестве временной меры на период действия режима самоизоляции важно отменить ежемесячную сдачу отчётов о выполнении контрактов по гособоронзаказу в Министерство обороны Российской Федерации и возобновить её по истечении 1 месяца после отмены режима самоизоляции.

В конце я бы ещё раз обратил внимание на то, что наряду с введением экстраординарных мер не стоит забывать и стратегических задачах. Важнейшим направлением деятельности ОПК в контексте выполнения мер поддержки являются импортозамещение, диверсификация производства и выпуск высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

Президент России поставил предприятиям ОПК стратегическую задачу: увеличить объём выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения до 30% в 2025 году и до 50% – к 2030 году.

Понимая все просчеты и негативные последствия конверсии 1990-х годов, когда крупнейшие и передовые отраслевые предприятия вынуждены были выпускать такие примитивные потребительские товары, как кастрюли, сковородки и детские сани, сегодня предприятия ОПК формируют стратегии выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Эти стратегии предусматривают полноценный трансфер военных технологий в гражданский промышленный сектор. В рамках такой сложной и комплексной задачи потребуется задействовать весь потенциал отечественной науки и производственных площадок, слаженной работы многих органов власти, изменения нормативно-правовой базы.

Используя весь возможный арсенал средств, в том числе через систему государственного заказа, важно обеспечить заказ на производство новой высокотехнологичной гражданской продукции под реальные запросы рынка, включая производство продукции нового типа, а также создать столь необходимый сегодня технологический задел для гражданского сектора.

Вместе с тем, важно помнить, что производство гражданской продукции организациями ОПК положительно влияет и на динамику развития малого и среднего предпринимательства. Частные компании становятся партнерами больших производственных цепочек или партнерами, позволяющими пройти предприятиям ОПК «последнюю милю», дойти до каждого клиента, определить необходимые параметры конечного изделия. Это важный симбиоз, который позволит быстрее запустить маховик национального экономического развития.

Причем в условиях снижения цен на нефть, мы в состоянии и должны совершить рывок в рамках импортозамещения и диверсификации на ближайшие два-три года прежде всего в таких сферах, как нефте- и газопереработка, транспортное машиностроение и станкостроение, радиоэлектроника, робототехника и беспилотные технологии, а также производство высокотехнологичного медицинского оборудования.

Для этого нам потребуется построить новую цифровую промышленную систему и поддержать передовые опытно-экспериментальные производства, способные во взаимодействии с научными и академическими центрами быстро переводить прототип нового технологического решения в массовый тиражируемый продукт мирового уровня для его дальнейшего продвижения на перспективные внешние и внутренние рынки, задействуя при этом имеющийся потенциал ведущих российских компаний.

Ну и, конечно, ещё раз следует обратить внимание на необходимость развития системы стратегического маркетинга, сфокусированного и нацеленного на производство и продвижение отечественной высокотехнологичной продукции на внешних и внутренних рынках. Прежде всего на рынках стран СНГ, рынки Юго-Восточной и Центральной Азии, а также Африки. Для этих целей необходима тесная кооперация с Российским экспортным центром и торговыми представительствами Российской Федерации в других странах.

ОПК всегда являлся важным цементирующим элементом всей социально-экономической системы России. Здесь проходили отработки важнейших технологий, во взаимодействии с научными институтами и центрами именно в ОПК формировался пласт научно-инженерной интеллигенции, многие прорывные открытия были сделаны на оборонных предприятиях.

И сегодня поддержка ОПК – важнейший элемент опережающего развития национальной экономики и основа нашего суверенитета и сильной переговорной позиции на международной арене. Только комплексный подход позволит обеспечить устойчивость предприятий ОПК в текущем моменте и работу на перспективу в будущем.