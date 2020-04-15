Дана Борисова придумала легенду про мужа-бизнесмена, стыдясь, что вышла замуж за простого радиомеханика

Дана Борисова решила поделиться историей своего трехмесячного брака. В 2015 году избранником телеведущей стал радиомастер из Луганска Андрей Трощенко. Несмотря на сильную влюбленность, отношения молодоженов стали портиться почти сразу после свадьбы.

Спустя почти пять лет Борисовой удалось перебороть обиду на Андрея, и она решила рассказать «Комсомолке» о своей попытке создать семью.

«Я покупала ему "Louis Vuitton", а у него были любимые трусы и носки, которые он сам стирал, а потом сушил на батарее», - посетовала она.

Знакомым Борисова представляла мужа, как успешного бизнесмена. Появлялась с ним на публике и пыталась решить его проблемы с законом.

«Он был внесен в список на таможне… Я познакомилась с девушкой из таможенной службы. Надарила ей тоже «луивитон-всяких», подарков. И с огромным трудом с него сняли этот запрет», - вспоминает Борисова.

Сейчас телеведущая понимает, что их брак был обречен с самого первого дня. В день свадьбы, Борисова употребила наркотик, а когда об этом узнал Трощенко, то обиделся и напился.

«Я совершенно потеряла голову... Девушка с телевидения влюбилась в подобного персонажа. Отмыла его, очистила, переодела – разорилась. Придумала ему достойную легенду – будто он мой сосед по элитному жилому комплексу. И вообще…», - вспоминает телеведущая.

Сейчас Борисова называет произошедшее одним из самых забавных эпизодов своей жизни. И вспоминает о бывшем муже с улыбкой.

Дана Борисова и Андрей Терещенко познакомились в 2015 году в ремонтной мастерской, куда телеведущая принесла сломанный радиотелефон. Случайная встреча переросла в роман. И через несколько недель Андрей сделал Дане предложение.

До 2017 года Борисова страдала наркотической зависимостью. От пагубного пристрастия ее спасли друзья, которые отправили ее лечиться в Таиланд. Сейчас Борисова отрицает, что употребляет наркотики, время от времени публикуя для своих подписчиков результаты тестов на запрещенные вещества.