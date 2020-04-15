Кудрин объяснил, что он имел в виду под изъятием вкладов физлиц

«Кудрин предложил брать деньги со счетов физических лиц для борьбы с кризисом», - такой заголовок появился во вторник поздно вечером на портале Афиша-Daily. Издание сослалось на интервью главы Счетной палаты РБК. В нем Кудрин упомянул, что граждане держат в банках 30 трлн рублей. И эти деньги банки при желании могут использовать, чтобы дать их взаймы государству.

- Они, конечно, не просто так лежат. Они банками использованы в виде кредитов, которые выгодны экономике. Сейчас экономика не будет в таком объеме потреблять кредиты. Поэтому, я думаю, банки будут искать более надежные источники вложения денег под проценты. На период кризиса, я думаю, такой маневр очень оправдан, - пояснил Кудрин РБК.

Как выяснилось, бывший глава Минфина не имел в виду изъятие вкладов. Речь шла о том, что во время кризиса у банков может не получиться раздать эти деньги в виде кредитов. И тогда государство может выпустить облигации и взять эти деньги в долг у банков. В итоге и банки получат выгодный и надежный инструмент сохранения средств, и государство получит дополнительные деньги для борьбы с кризисом, и печатный станок включать не понадобится. Когда кризис пройдет, банки смогут продать гособлигации на бирже и вложить деньги во что-то другое.

- В интервью РБК сказал об обычной практике банков во всех странах вкладывать свободные средства, в том числе депозиты физлиц, в гособлигации. Кто-то расценил это как рекомендацию изъять деньги вкладчиков - это абсурд. Конечно, об этом речь не идет», - пояснил в среду днем Алексей Кудрин в своем Твиттере.

Другими словами, изымать вклады граждан для борьбы с кризисом никто не собирается. Даже если банки купят на свободные деньги гособлигации, на вкладчиках это никак не отразится. Какой процент прописан в договоре, такой они и будут получать. Тело вклада тоже трогать не будут. А налог на вклады миллионеров, напомним, заработает только с 2021 года.