«Стабилизационные кредиты и снижение процентных ставок»: Собянин подписал третий пакет мер поддержки для бизнеса

В Москве расширяют список мер поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за эпидемии коронавируса.

«Пандемия коронавируса «поставила на паузу» большую часть бизнеса, - написал Сергей Собянин в своем блоге sobyanin.ru. - Но эта пауза не будет вечной. И свою задачу Правительство Москвы видит в том, чтобы помочь предпринимателям сохранить свой бизнес, трудовые коллективы и ресурсы для возвращения к нормальной жизни».

Мэр Москвы напомнил, что ранее московское Правительство запустило уже два пакета мер поддержки для малого и среднего бизнеса.

«Десятки тысяч предприятий получили отсрочки по уплате налога на имущество, земельных платежей и торгового сбора».

Кроме того, по аренде нежилых помещений и земли, собственником которых является город, столичные власти на время обнулили плату. Отменили или снизили плату по киоскам и торговле в вестибюлях метро. Помощь от города получили владельцы торговых центров и другой коммерческой недвижимости, которые снизили ставки для своих арендаторов более чем на 50%.

«Сегодня Президент страны озвучил серьезные меры поддержки экономики. Малый и средний бизнес получит поддержку для выплаты заработной платы при условии максимального сохранения трудовых коллективов. Кроме того, Президент дал поручение принять региональные меры. Сегодня я подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса».

По словам Сергея Собянина, во время «карантина» у большей части малого и среднего бизнеса Москвы нет денег на оплату текущих кредитов, при этом получить «стабилизационный» кредит многие тоже не могут.

«Поэтому в ближайшие дни совместно с коммерческими банками Правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса».

Речь идет о субсидировании со стороны города ставок по кредитам:

- Все малые и средние предприниматели, зарегистрированные в столице, будут платить по всем ранее взятым кредитам лишь 6%. Остальное возьмет на себя городской бюджет.

- Ставка новых «стабилизационных» кредитов - 8%.

«Более того, со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы, мы предварительно договорились о предоставлении отсрочки на 6 месяцев по уплате основной суммы долга. Будем готовить аналогичные проекты и с другими банками, которые планируют кредитовать МСП».

По словам Собянина, для получения такой помощи есть только одно условие: кредитные деньги должны расходовать только на бизнес, действующий в Москве, в приоритете - выплата зарплат сотрудникам.

Кроме того, третий пакет расширяет уже действующие пункты из первого и второго пакетов мер поддержки бизнеса.

1. Кинотеатры, организации допобразования, санатории, дома отдыха, организаторы выставок и конференций получат отсрочку по авансовым платежам за I квартал 2020 г. по налогу на имущество организаций и земельному налогу - до 31 декабря текущего года. (Это поддержит около 300 компаний).

2. Арендодателям, сдающие помещения гостиницам, компенсируют налог на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 г. - если они снизят ставки своим арендаторам не менее, чем на 50%. (Это поможет 1,4 тыс. столичных гостиниц).

3. Собственникам, которые используют свою недвижимость для ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела, компенсируют 50% налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 г. (Это коснется 2,6 тыс. организаций).

4. Отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и подобных выплат в городской бюджет получат представители строительного и девелоперского бизнеса.

5. Предприниматели, которые ранее заключили договоры выкупа недвижимости, арендуемой у города, смогут внести деньги не во II квартале, а до конца 2020 года. (В такой ситуации находятся 3,3 тыс. фирм).

«Будем и дальше, находясь в диалоге с бизнесом, предпринимателями, вырабатывать меры поддержки экономики, - заявил Сергей Собянин. - В первую очередь, нацеленные на сохранение и поддержание рабочих мест».