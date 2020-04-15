Коронавирус сплотил россиян

За время пандемии коронавируса в России волонтеры выполнили 117 тысяч 984 заявки от инвалидов и пожилых людей, сообщил руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МыВместе председатель общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук. Нация сплотилась. Опросы показывают, что около 15% населения участвуют в добровольческом движении. Об этом стало известно на круглом столе «Время готовиться к будущему», который 15 апреля провел Экспертный института социальных исследований.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ВНЕ ПОЛИТИКИ

«Волонтеры оказывают помощь пожилым людям и маломобильным гражданам, - пояснил Павел Савчук. - Сейчас мы работаем по пяти направлениям: доставка продуктов и лекарств, помощь в медицинских организациях (с нами работают более 2,5 тысяч волонтеров-медиков), юридическая поддержка, психологическая помощь и онлайн-помощь».

Работа добровольцев сегодня важна как никогда. В России проживает около 10 миллионов одиноких пожилых людей. Многим из них требуется помощь посторонних людей. Причем, не просто тепло и соучастие, а зачастую физическая помощь. Проще говоря, солидарность и взаимовыручка становятся вопросом жизни и смерти.

Причем, к волонтерскому движению активно присоединяются как провластно настроенные люди, так и оппозиционеры.

«Я вчера специально оформил подписку на телеканал «Дождь», чтобы услышать мнение Дмитрия Быкова о том, как он работал автоволонтером вместе с волонтерами-медиками в Москве. Услышал с его стороны целую комплиментарную лекцию, - сообщил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов.

«УНИКАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»

Руководитель исполкома ОНФ также отметил, что к помощи присоединились не только частные лица и общественные организации, но и бизнес, который помогает в подготовке продуктовых корзин, кормят врачей в больницах, предоставляют волонтерам автомобили и средства защиты.

Например, компания «Фаберлик» бесплатно передала волонтерам около 300 тысяч санитайзеров, которыми можно дезинфицировать руки. Причем, производство крайне востребованного сегодня средства компания развернула буквально накануне пандемии коронавируса в России.

«Разработали рецептуру и в начале марта отдали ее на сертификацию. Большое спасибо администрации президента и Минпромторгу: процедуру, которую обычно в России занимает от 3 до 6 месяцев нам ускорили до 2 недель. Это большая помощь, - признался владелец компании «Фаберлик» Алексей Нечаев. - При этом представители Роспотребнадзора говорили: да, формула очень простая, но если бы процедура проводилась в ускоренном режиме при других обстоятельствах, то мы выходим из нормативной базы и нас потом могут самих наказать – вплоть до административного преследования. То есть нормативная база у нас не очень подготовлена к такого рода ситуациям, как сейчас столкнулись».

«Мы проходим уникальный социальный эксперимент», - уверена член Общественной палаты России Екатерина Курбангалеева. Общественник отметила, что наиболее сложная ситуация в глубинке, в небольших деревнях, где очень плохо с интернетом. Люди вынуждены самоорганизовываться. Например, почтальоны приносят задания из школ на дом. Возникают трудности с получением медицинской помощи, так как большинство больниц в регионах переведены в режим повышенной готовности. Волонтеры помогают решать людям многие проблемы. Однако и они сами испытывают трудности. В том числе – финансовые, так как некоммерческие организации (НКО), по словам Курбангалеевой, работают по той же налоговой базе, что и обычный бизнес. И если предпринимательскому сообществу обещаны какие-то послабления и государственная помощь в нынешних условиях, то НКО – пока нет.

По словам экспертного сообщества, сегодня роль волонтерского движения трудно переоценить. Поэтому важно, что о добровольчестве упоминается в поправках к Конституции РФ.

«Во время заседаний рабочей группы, мы думали, как отразить новый вид помощи в Основном законе – волонтерство и добровольчество. И мы решили в статью 114 о полномочиях правительства добавить пункт о поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности», — рассказала член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченко, добавив, что ее организация также в условиях пандемии оказывает помощь ветеранам ВОВ.

ПРИ ЧС НЕ ДО ПОМОЩИ БИЗНЕСУ

Стоит ли вводить в России чрезвычайное положение? Споры на эту тему не утихают уже месяц.

«Объявленный режим, который является и не карантином, и не чрезвычайной ситуацией, а какими-то каникулами – это странная история. В правовом смысле – нонсенс, - признался Алексей Нечаев из «Фаберлик». – При этом я считаю, что если режим ЧС был бы введен, то радикально лучше или хуже бизнесу тоже не стало».

Председатель профсоюзов работников АПК Наталья Агапова говорит, что в случае введения ЧС «у нас рухнут предприятия».

«Банкротства, увольнения будут зашкаливать. И это все ляжет на плечи государства. Сейчас государство делает все, чтобы и бизнес, и работников поддержать, - пояснила профсоюзный лидер. - Есть возможность получить кредит на зарплату. Если будет ЧС, мы потеряем это все. Вся ответственность ляжет на плечи государства, а работодатели с себя эту ответственность снимут».

А политолог Глеб Кузнецов отметил, что формат чрезвычайной ситуации в России и за рубежом существенно отличаются. В западных странах ЧС носит достаточно мягкий формат, разрешающий, в первую очередь, принимать оперативные финансовые меры в обход парламента. В России же ЦС – это фактически введение военного положения.

«Если введут режим ЧС, вся полнота власти перейдет к военным, - пояснил Глеб Кузнецов. - Функции органов власти либо ограничиваются, либо прекращаются. Кто будет осуществлять управление реальной жизнью при ЧС – вопрос открытый. ЧС – это ухудшение положения. Для бизнеса это не предусматривает никаких переговоров о компенсациях и так далее. Если бы ввели ЧС, предприниматели не смогли бы поднимать вопрос о помощи бизнесу – их бы сразу в тюрьму стали сажать. Закон военного времени этого не предполагает».