Макдоналдс поддержит своих сотрудников и направит 60 млн рублей на выплаты особо нуждающимся

Макдоналдс, ведущая сеть общественного питания (на 739 предприятиях в 59 субъектах РФ занято более 60 000 человек), – не исключение.

Государство предложило ряд программ поддержки предприятий общественного питания. Независимо от этого Макдоналдс намерен ежемесячно направлять адресную финансовую помощь своим сотрудникам. В первую очередь ее получат вынужденно оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: чей текущий доход в связи с временными ограничениями оказался ниже 50% от среднего за февраль-март 2020 года, либо ниже МРОТ, и которые не смогли воспользоваться другими программами поддержки. Пока компания не вернется к прежним темпам работы после снятия ограничений, Макдоналдс планирует направлять на это ежемесячно более 20 миллионов рублей. Всего сотрудники для поддержки получат 60 млн рублей в течение ближайших месяцев.

Размер выплаты будет определяться индивидуально. Сотрудникам для получения финансовой поддержки достаточно заполнить заявление и приложить документы. Компания гарантирует, что все заявки будут оперативно рассмотрены специальной комиссией и по каждой из них вынесено соответствующее решение.

Также с 1 апреля сотрудники Макдоналдс могут устроиться на работу по совместительству до 1 июня на предприятиях сетевых партнеров Макдоналдс в продуктовом ритейле в любом городе России. Таким образом они обеспечат дополнительный доход на период введения ограничений в индустрии общественного питания. При этом, что особенно важно, Макдоналдс в полном объеме сохраняет все рабочие места для сотрудников, временно трудоустроенных у партнеров, и гарантирует выполнение всех обязательств по защите трудовых прав в соответствии трудовым кодексом РФ. Ведь бизнес Макдоналдс глубоко интегрирован в экономику РФ.

Чтобы гарантировать безопасность сотрудников на производстве, компания строго следует всем предписаниям регуляторных органов и обеспечивает высочайший уровень санитарно-гигиенических стандартов. Перед выходом на смену всем сотрудникам измеряют температуру тела, они работают в нитриловых перчатках и моют руки не менее 1 раза в час. Ежечасно проводится дезинфекция поверхностей; бактерицидные лампы работают круглосуточно; на всех производствах строго соблюдается безопасная социальная дистанция; абсолютно все окна выдачи МакАвто и МакЭкспресс оборудованы защитными экранами; прямой контакт между работниками и курьерами сведен к минимуму. Особо отметим, что зоны выдачи заказов дезинфицируются после каждого (!) выданного заказа, курьерам и работникам предприятия измеряют температуру. Данные о температуре курьера, осуществляющего заказ, фиксируются на специальном стикере, который размещается на пакете с продукцией.

Временные сложности сейчас наблюдаются на всех направлениях общественного питания. Однако Макдоналдс продолжает держать курс на развитие сотрудников. Непрерывное профессиональное обучение продолжают более 11000 работников предприятий и офиса. При этом, в соответствии со сложившейся ситуацией, все курсы корпоративного учебного центра переведены в режим онлайн. О серьезности намерений в этом направлении говорит тот факт, что компания инвестировала более 9 млн рублей в создание цифровой технологической платформы обучения в России.