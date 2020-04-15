2020-04-15T19:24:25+03:00
Звезды

"Как бы избежать детей внебрачных": Пресняков-старший боится сплетен после смерти

74-летний певец в ужасе от нынешних телешоу
Ольга ЛИБГАРДТ
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Владимир Пресняков-старший, как и многие артисты, переживает непростые временаВладимир Пресняков-старший, как и многие артисты, переживает непростые временаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Владимир Пресняков-старший всю жизнь женат на Елене Пресняковой. Для шоу-бизнеса такая стабильность в личной жизни - огромная редкость. Супруги вырастили сына - Владимира Преснякова. У них есть двое внуков - 29-летний Никита и четырехлетний Артемий.

Владимир Пресняков-старший, как и многие артисты, переживает непростые времена. Из-за пандемии коронавируса все концерты отменили. "Сейчас вообще нам, всем артистам, не очень хорошо. Я выступал в джаз-клубах, жена в «Самоцветах». Столько всегда работы было! А сейчас вот нет", - рассказал артист.

Но его сыну Володе еще хуже. В день своего 52-летия певец планировал сольный концерт. Он готовился чуть ли не год.

"Всяких сюрпризов напридумывал, друзей-артистов пригласил. И я с ним должен был поиграть… И все отменилось. Он впал в легкую депрессию, засел дома, не выходит", - поведал Владимир Петрович.

74-летний артист также признался, что коронавируса не боится. Куда страшнее этой заразы для музыканта - многочисленные телешоу. Пресняков-старший не один раз наблюдал, как разгорались скандалы вокруг звезд после их смерти. Он боится, что может повторить участь коллег, и ему тоже припишут внебрачных детей от тайных любовниц.

"И в каждой изучают чужую ДНК. Больше ничего не изобрели. И думаешь: только уйдешь в мир иной, как тут сразу вой и начнется. Вот как бы заготовить какую заповедь, чтобы всего этого избежать… Детей этих внебрачных. Чтобы не пошли пляски половецкие возле не совсем остывшего тела", - цитирует его сайт mk.ru.

Пресняков-старший понимает, что запретить все эти передачи невозможно. Поэтому он твердо решил жить как можно дольше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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