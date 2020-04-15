Женщины-политики справляются с эпидемией коронавируса лучше мужчин

Каждая страна по-своему противостоит коронавирусной угрозе. Но есть такие, чей опыт пытаются перенять остальные. Например, Тайвань увеличила производно средств защиты и сейчас поставляет миллионы медицинских масок в страны Евросоюза и по всему миру.

Германия проводит самое масштабное тестирование населения на коронавирус в Европе. Еженедельно проверку проходят по 350 тысяч немцев.

В Новой Зеландии еще в середине марта власти на месяц закрыли въезд в страну для иностранных туристов. За счет этого островному государству удалось отделаться всего 9 смертями.

Действия этих трех страны в условиях мировой пандемии были высоко оценены. И на первый взгляд такие разные государства оказались объединены тем, что ими руководят женщины.

Менее 7% от всего числа политических лидеров составляют представительницы прекрасного пола. Однако их тактика по борьбе с эпидемией заслуживает особого внимания, так как показывает наибольшую эффективность, пишет CNN.

Тайвань, Германия и Новая Зеландия смогли сдержать пандемию благодаря оперативной и своевременной работе медиков и ученых. В этих странах медицина находится на высоком уровне, у населения свободный доступ ко всем медуслугам, при этом государства внедрили широкомасштабное тестирование на COVID-2019, отслеживая все контакты заболевших, а также ввели жесткие ограничения в отношении массовых мероприятий.

ТАЙВАНЬ

Вопрос о принадлежности Тайваня к материковому Китаю стоит уже давно. 24-миллионный Тайвань убежден в своей независимости, в то время как власти КНР уверены в обратном.

В конце прошлого года, когда появились первые слухи о загадочном новом вирусе, зародившемся в центральной части Китая, президент Тайваня Цай Инвэнь приказала проверять всех пассажиров, прибывающих из Уханя.

После этого она создала оперативный штаб по борьбе с эпидемией, увеличила объемы производства средств индивидуальной защиты и ограничила полеты из материкового Китая, Гонконга и Макао.

Такие решительные и жесткие меры позвонили Тайваню сдержать вспышку инфекции. Против 393 инфицированных всего шесть погибших.

Благодаря продуманной и успешной тактике по борьбе с эпидемией, рейтинг одобрения деятельности канцлера Ангелы Меркель показывает неплохой рост.Фото: REUTERS

ГЕРМАНИЯ

В 83-миллионной Германии на сегодня зафиксировано более 132 тысяч инфицированных. При этом в стране довольно низкий уровень смертности среди инфицированных, чем в других европейских государствах - менее 3,5 тысяч человек.

Благодаря продуманной и успешной тактике по борьбе с эпидемией, рейтинг одобрения деятельности канцлера Ангелы Меркель показывает неплохой рост. ФРГ располагает самым большим количеством реанимационных коек, а также проводит самую масштабную в Европе программу тестирования на COVID-2019.

- Вполне возможно, что сила Германии в ее рациональном принятии решений на самом высоком уровне, а также доверии, которое оказывает правительству население, - отмечает завкафедрой вирусологии университетской больницы в Гейдельберге Ханс Георг Краусслих.

Новая Зеландия, с населением в пять миллионов человек, как никто другой зависит от туризма. Но чтобы предотвратить развитие эпидемии премьер-министр Джасинда Ардерн пошла на закрытие границ для всех иностранцев с 19 марта на месяц.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Новая Зеландия, с населением в пять миллионов человек, как никто другой зависит от туризма. Но чтобы предотвратить развитие эпидемии премьер-министр Джасинда Ардерн пошла на закрытие границ для всех иностранцев с 19 марта на месяц. С 23 марта власти отправили по домам всех сотрудников, чье присутствие на рабочих местах необязательно. Покидать квартиру можно было в исключительных случаях, например, ради похода за продуктами или занятия спортом недалеко от дома.

В стране было проведено широкомасштабное тестирование на COVID-2019. Благодаря этому, было выявлено более 1300 случаев заражения. Умерли всего 9 человек.

СКАНДИНАВИЯ

У руля четырех из пяти скандинавских стран находятся женщины. В этих государствах уровень смертности от коронавируса ниже, чем в остальной Европе. 34-летняя Санна Марин, премьер-министр Финляндии, является самым молодим политическим лидером в мире. При этом ее рейтинг за время эпидемии вырос до 85%. В Финляндии с 5,5-миллионным населением всего 59 смертей от COVID-2019.

34-летняя Санна Марин, премьер-министр Финляндии, является самым молодим политическим лидером в мире. При этом ее рейтинг за время эпидемии вырос до 85%.Фото: REUTERS

Премьер-министр Исландии Катрин Якбсдоттир на начальном этапе пандемии ввела в стране жесткие санитарно-карантинные меры: всех заболевших выявляют на ранних стадиях, изолируют и лечат. Всех тех, кто мог с ними контактировать, вычисляют и отправляют на принудительный карантин. К слову, именно исландские врачи первыми установили, что коронавирус может протекать у людей бессимптомно.