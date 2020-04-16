«Гангельтское чудо»: ученые нашли место, где живут люди с удивительным иммунитетом к коронавирусу

Несколько дней назад была опубликована информация о том, что в Германии ученые нашли область на границе с Нидерландами, где у людей высокий уровень сформированного иммунитета по отношению к коронавирусу SARS-CoV-2. С чем это может быть связано? «КП» приводит мнение ученого Евгения Шилова, старшего научного сотрудника кафедры иммунологии Биологического факультета МГУ.

- Действительно на днях были опубликованы предварительные результаты, рабочий доклад немецких медиков, которые проводили скрининг добровольцев в немецкой коммуне Гангельт. Это западная часть Германии на границе с Нидерландами. И это регион, в котором наибольшая плотность выявленных носителей коронавирусной инфекции в Германии на данный момент, - говорит Евгений Шилов. - Исследователи одновременно проводили в этой коммуне ПЦР-скрининг и скрининг на антитела, которые формируются у человека в ответ на вирус в среднем через две недели после инфицирования.

Оказалось, что в коммуне довольно высокий уровень текущей инфицированности, порядка 2 %, но и уровень людей, имеющих антитела к этому вирусу, тоже очень высок. Порядка 14 %. Это значит, что уже минимум две недели назад, в конце марта, эти люди развили иммунный ответ вирусу и, по-видимому, успешно его сдержали. Подавляющее большинство из них не обращалось в больницы и они не были бы выявлены, если бы не это исследование.

Это дает нам право сделать некоторые важные выводы. Очень похоже, что в случае массовой эпидемии мы видим только верхушку айсберга, которая попадает в клинически зафиксированные случаи. У многих людей инфекция действительно может проходить бессимптомно или в очень мягкой форме. Это обнадеживает, дает нам большую надежду относительно будущего течения эпидемии, поскольку мягкая форма помогает сформировать коллективный иммунитет, а это значит, что инфекция раньше исчерпает свой потенциал к распространению в популяции. И это позволяет скорректировать смертность в меньшую сторону с учетом выявления большего количества случаев носительства.

Коронавирус глазами микробиолога: что известно о COVID-19, вакцине и нашем будущем.Когда изобретут вакцину от коронавируса и удастся ли России пройти пик эпидемии с минимальными потерями? Всё, что на данный момент известно о COVID-19, рассказывает микробиолог, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов

ЧИТАЙТЕ ТТАКЖЕ

У кого уже есть иммунитет к коронавирусу и от чего зависит тяжесть болезни: шесть фактов о COVID-19 от ученых МГУ

Правда ли, что сыворотка с антителами – будущее лечения этой острой инфекционной болезни (подробности)