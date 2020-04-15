Глава Еврокомиссии: сначала границы Шенгена откроют между странами с низким риском

Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, границы между странами Шенгенской зоны (ныне блокированные из-за пандемии коронавируса) будут открываться в два этапа. Вначале — между странами (или их районами) «с низким риском» — где болезнь уже побеждена. Затем границы можно разблокировать и для прибывающих из-за пределов ЕС — речь об иностранцах-обладателях шенгенских виз, включая россиян.

Хотя бы примерные даты открытия границ, однако, госпожа фон дер Ляйен не назвала. Притом, что её «младший товарищ», президент Франции Эммануэль Макрон, ранее сообщил: погранпереходы Шенгена останутся на замке «как минимум до сентября».

Но, возможно, если ситуация с пандемией продолжит улучшаться, этот срок пересмотрят в пользу более раннего. Как подчеркнула фон дер Ляйен, потери от карантина составили почти три триллиона евро, из каких источников восполнять их — пока не ясно. Наилучший способ — постепенное возвращение к нормальной жизни: открытие школ, спортобъектов, кафе. Конечно, если будет позволять эпидемиологическая ситуация.

«Типового решения», подчёркивают в Брюсселе, не существует — каждой стране надлежит действовать по обстоятельствам. Главное, необходимо усилить размах тестирования на коронавирус и активнее использовать средства цифрового контроля (в том числе за потенциальными больными), уверена фон дер Ляйен.