2020-04-15T19:44:03+03:00
В мире

Глава Еврокомиссии: сначала границы Шенгена откроют между странами с низким риском

А потери ЕС от коронавируса Брюссель оценил в три триллиона евро
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Хотя бы примерные даты открытия границ, однако, госпожа фон дер Ляйен не назвалаХотя бы примерные даты открытия границ, однако, госпожа фон дер Ляйен не назвалаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, границы между странами Шенгенской зоны (ныне блокированные из-за пандемии коронавируса) будут открываться в два этапа. Вначале — между странами (или их районами) «с низким риском» — где болезнь уже побеждена. Затем границы можно разблокировать и для прибывающих из-за пределов ЕС — речь об иностранцах-обладателях шенгенских виз, включая россиян.

Хотя бы примерные даты открытия границ, однако, госпожа фон дер Ляйен не назвала. Притом, что её «младший товарищ», президент Франции Эммануэль Макрон, ранее сообщил: погранпереходы Шенгена останутся на замке «как минимум до сентября».

Но, возможно, если ситуация с пандемией продолжит улучшаться, этот срок пересмотрят в пользу более раннего. Как подчеркнула фон дер Ляйен, потери от карантина составили почти три триллиона евро, из каких источников восполнять их — пока не ясно. Наилучший способ — постепенное возвращение к нормальной жизни: открытие школ, спортобъектов, кафе. Конечно, если будет позволять эпидемиологическая ситуация.

«Типового решения», подчёркивают в Брюсселе, не существует — каждой стране надлежит действовать по обстоятельствам. Главное, необходимо усилить размах тестирования на коронавирус и активнее использовать средства цифрового контроля (в том числе за потенциальными больными), уверена фон дер Ляйен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мишустин утвердил порядок распределения тест-систем для определения коронавируса в России
В Москве выдано около 3,5 млн электронных пропусков
Прогулки с детьми в Москве являются нарушением самоизоляции
В МИД советуют родителям воздержаться от обучающих программ для школьников в США
Представитель ВОЗ рассказала, может ли коронавирус иметь искусственное происхождение
Цены на новый iPhone SE в России в 2020 году
Представитель ВОЗ рассказала, смогут ли маски помочь в борьбе с вирусом
Медведев назвал ситуацию в некоторых отраслях экономики коллапсом из-за коронавируса
В Чернобыле полностью ликвидировали очаги пожаров и тления
ВОЗ о карантине: Если не остановить эпидемию на этапе роста, это приведёт к тяжёлым последствиям
Представитель ВОЗ рассказала, будет ли рост заболеваемости коронавирусом в России
Курс доллара на 15 апреля: Американская валюта на Московской бирже подорожала до 75 рублей
Представитель ВОЗ в России назвала число разрабатывающихся в мире вакцин от коронавируса
Компания Apple выпустила новый iPhone SE
Россия осуществляет специально направленные взносы в ВОЗ
В Кремле рассмотрят обращение ветеранских организаций по поводу переноса Парада Победы в Москве
Собянин пообещал усилить контроль за наличием спецпропусков по Москве