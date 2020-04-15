2020-04-15T22:11:27+03:00
Звезды

Чулпан Хаматова: «Я каждый день получаю проклятия в свой адрес»

Актриса рассказала, что ее изумила реакция публики на сериал «Зулейха открывает глаза».
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Чулпан Хаматова как и многие сейчас вечерами смотрит «Зулейху…»Чулпан Хаматова как и многие сейчас вечерами смотрит «Зулейху…»
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Исполнительница главной роли в многосерийном фильме по одноименному роману Гузели Яхиной (его показ идет на канале «Россия-1») ответила на вопросы зрителей в Инстаграме фонда «Подари жизнь».

Чулпан Хаматова как и многие сейчас вечерами смотрит «Зулейху…». Вместе с ней у телевизора - три ее дочери, ее младший брат Шамиль и его жена Ксюша (на карантине они собрались у брата на даче).

- Меня даже потряхивает от просмотра. Очень опасалась, что я всех подвела: автора романа Гузель Яхину, режиссера, своих коллег, - призналась Чулпан. – Многие спрашивают, почему героиня молчит в первых сериях? Почему она не говорит по-татарски, почему вообще не звучит татарский язык? К своему стыду я не говорю по-татарски. Но понимаю разговорную речь. Я - дитя советского времени. Дома мои родители говорили по-русски, специфических татарских традиций тоже не было. Так было принято в Советском Союзе, в котором я родилась. Попытки воссоздать татарский язык или татарский акцент - это было бы либо неудобно для зрителей (пришлось бы вчитываться в субтитры), либо комично. Поэтому решили, что моя героиня будет говорить на русском языке без акцента. Но татарские песни, костюмы, быт – все это свидетельствует о том, что действие происходит в татарской деревне.

Чулпан Хаматова рассказала, какая негативная реакция обрушился на нее после выхода первых серий фильма. При том, что у сериала очень хороший рейтинг.

- Я получаю много проклятий в связи с выходом фильма, - говорит актриса. - Мало того, что были ожидаемые проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества. Но я с удивлением обнаружила, что добавилась еще и претензия на тему «осквернения нашей истории». Не только искажения татарского быта, но и исторической правды в целом. Для меня раскулачивание – это убийство, однозначно трагедия огромного числа людей. Это преступление. Морально-этическая катастрофа. И вдруг я обнаруживаю, что огромное число людей думает по-другому.

Я категорически плохо отношусь к попыткам лакировки нашей истории. Ее незнание не дает нам возможности двигаться дальше. Наоборот, у меня были опасения, что что действительность, которую мы показали в картине, будет недостаточно жесткой, что не появится ощущение боли и трагедии от происходящего. Боялась, что она будет чересчур лайтовой что ли… И даже в голову не могло прийти, что претензии будут иного рода. Не было такой реакции зрителей, когда я снималась в других фильма про сталинизм. Ну хотя бы в «Детях Арбата»...

ИСТОЧНИК KP.RU

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