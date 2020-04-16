2020-04-16T04:58:01+03:00
Спорт

"Хочешь пиццу - ешь пиццу!". Елизавета Туктамышева рассказала о своей диете на самоизоляции

Фигуристка Алексея Мишина оставила ироничный пост в личных соцсетях
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Фигуристка Елизавета Туктамышева регулярно общается в соцсетях со своими болельщиками.Фигуристка Елизавета Туктамышева регулярно общается в соцсетях со своими болельщиками.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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23-летняя Елизавета Туктамышева - одна из самых открытых фигуристок в нашей стране. В личных соцсетях чемпионка мира и Европы 2015 года регулярно рассказывает о себе, своей жизни и тренировках в группе у прославленного тренера Алексея Мишина. Находясь на самоизоляции из-за коронавируса, спортсменка поведала о том, как относится к еде. К диете у Лизы оказался достаточно философский подход. И жестких ограничений у нее не имеется. В доказательство даже были выложены фотографии с пиццей.

- Коротко про мою диету. Запрет и ограничения - то, что делает мир скучным и тяжело мне даётся. Даже в еде: хочешь пиццу - ешь пиццу. Но не гигантскую и не на ночь, - говорит Туктамышева, которая продолжает находиться в самоизоляции из-за коронавируса.

Елизавета Туктамышева с пиццей и подругой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Елизавета Туктамышева с пиццей и подругой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И оставила даже шутливую подпись к посту:

- Ваш консультант по спортивному питанию, Лиза Туктамышева.

В прошедшем сезоне Елизавета Туктамышева была третьей на этапе Гран-При дважды третьей на этапах серии Гран-При в Китае и США. При этом, она заняла четвертое место на чемпионате России 2020 в Красноярске, став официально первой запасной в сборной России на чемпионат Европы и мира 2020.

На первенство континента в Грац Лиза ездила в качестве телекомментатора, занимаясь освещением в эфире "Первого канала" соревнований в мужском катании. При этом, сознательно отказавшись от анализа состязаний в женском турнире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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