2020-04-16T14:47:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Германии, последние новости на 16 апреля 2020: число выздоровевших от COVID-19 достигло 77000 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Германии на 16 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По последним данным портала koronavirus-map.ru, за минувшие сутки в Германии зарегистрировано 1297 новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 16 апреля 2020 года общее число зараженных в стране достигло 134753 человек. Также за сутки скончались 212 человек, общее число жертв COVID-19 в Германии составляет 3804 человека. Также за последние сутки из клиник и госпиталей выписались 4400 пациентов, и общее число выздоровевших достигло 77000 человек.

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Ситуация с распространением коронавируса в Германии становится все более радужной: количество выздоровевших уже превышает число активных случаев заболевания, поэтому правительство страны решило позволить постепенно открываться некоторым предприятиям, которые оказались на грани банкротства из-за карантина.

Так, например, по сообщению издания DW, уже с 20 апреля в Германии начнут открываться магазинчики с торговой площадью до 800 квадратным метров. Такое решение приняла канцлер Германии Ангела Меркель на совещании с премьер-министрами федеральных земель. Начнут работать книжные магазины и автомойки, пекарни и веломагазины, главное, чтобы туда не набивались покупатели и соблюдалась социальная дистанция. Также постепенно начнут работать музеи, архивы, библиотеки и зоопарки. Посетителям обязательно нужно носить защитные маски и держаться подальше друг от друга.

А вот крупные торговые центры, магазины, рестораны, парикмахерские и салоны красоты пока остаются закрытыми. Последние смогут открыться лишь 4 мая при условии использования средств индивидуальной защиты для каждого посетителя. Концерты, фестивали и другие массовые мероприятия и вовсе остаются под запретом аж до 31 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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