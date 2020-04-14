Мария Захарова: Некоторых российских детей, приехавших в США по обмену, американские «родители» выставили за дверь

Как сообщила на своей странице в «Фейсбуке» спикер МИД РФ Мария Захарова, 74 российских старшеклассника, прибывших в США в рамках американских госпрограмм по обмену, оказались в тяжёлой ситуации.

По её словам, организатором программы был госдеп США, который теперь, с развитием пандемии, устранился от какой-либо помощи тем, кого сам же и пригласил.

«Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей и до сих пор даже не предоставила списков и сведений об их конкретном местопребывании. Помимо этого, в Посольство России поступают прямые обращения о репатриации от несовершеннолетних российских граждан, которые участвовали в других американских учебных или ознакомительных программах. Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь», — отмечает Захарова.

Как подчёркивает дипломат, эти мероприятия по приглашению российских детей Госдеп проводит «тайком», что и создаёт повод для таких ситуаций, как нынешняя.

При этом из самих США тревожные новости в связи с пандемий коронавируса поступают каждый день. Количество больных превысило 580 тысяч, погибших — 22 тысячи; даже само нахождение в крупных городах (треть всех инфицирований приходится на Нью-Йорк) сопряжено с риском для жизни.

К счастью, по данным источников «КП», в настоящее время судьба молодых россиян взята под контроль нашими дипломатическими представительствами, ожидается их отправка спецрейсом на Родину.