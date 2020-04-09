2020-04-09T15:58:21+03:00
В мире

Застрявшие на Фиджи: Правительство России прислало нам по 40 тысяч рублей на жизнь

Российские туристы, запертые за рубежом, стали получать финансовую помощь от государства
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments2
Российские туристы, запертые за рубежом, стали получать финансовую помощь от государстваРоссийские туристы, запертые за рубежом, стали получать финансовую помощь от государстваФото: предоставлено читателями.
Изменить размер текста:

500 миллионов рублей, выделенные Правительством РФ на нужды наших туристов, застрявших за рубежом из-за карантина, стали доходить до первых получателей.

Подать заявку просто: заполняешь форму на сайте «Госуслуги» — и можешь претендовать на субсидию 2400 рублей в сутки. Отсчёт начинается с даты отменённого рейса, на котором ты должен был вернуться из-за границы в Россию (соответственно, к заявке желательно приложить и этот сгоревший билет). На элементарные расходы — покупку продуктов или оплату недорогих комнат в гостевом доме — должно хватить. Тем более, деньги у большинства «туристов поневоле» заканчиваются.

Бить в фанфары не будем — выплата компенсаций не везде идёт гладко (о чём далее). Но — идёт:

— Мы сидим на Фиджи уже 16 дней — наш отменённый рейс должен был вылететь 24 марта, — рассказывает kp.ru группа соотечественников, застрявших на райском острове из-за глобальной противовирусной блокады. — Поэтому сейчас от Российского государства на наши карты упали «суточные» на общую сумму почти 40 тысяч.

По словам собеседников «КП», 23 человека из их тургруппы подали заявки через «Госуслуги» одновременно, однако пока получили «государевы деньги» лишь 7 из них. Доходит до забавного: муж и жена вместе подавались с одного компьютера, прикладывали одинаковые документы, но ему субсидия пришла, а ей — нет. По какому принципу выстраивается очерёдность и когда транши из Москвы упадут на карточки остальным — не ясно.

— Изображать бурную радость не будем — мы всё равно в тяжёлой ситуации, оторваны от Родины, хотя, конечно, приятно, что та о нас вспомнила. Ещё лучше, если бы нас эвакуировали отсюда, — подчёркивают собеседники «КП».

Далее, как рассказывают «Комсомолке» читатели, застрявшие в Аргентине, у некоторых есть трудности с авторизацией на государственном портале:

— Мы все заполнили форму на «Госуслугах», кое-кому пришло смс: нужно с российской симки отправить подтверждение на короткий номер. И тут начались проблемы, у одних симки с собой нет, у других заблокирована… Но многие действительно стали получать выплаты. Приходят они как-то выборочно (пока не всем) и в странных размерах: кому-то за сутки, кому-то сразу за пять. Хотя большинство должны были улететь две недели назад, о чём, конечно, сообщали в заявке на субсидию, — рассказала kp.ru туристка Елизавета Зубарькова, до сих пор не по своей воле находящаяся в Буэнос-Айресе.

Но в целом же, хоть и со скрипом, процесс пошёл. Хочется надеяться, что теперь без денег на еду и кров наши сограждане за границей не останутся.

КСТАТИ

Русские туристы, застрявшие на Фиджи: В аэропорту стоит последний самолёт, но сажать в него нас не хотят

Свыше 20 россиян пытаются вернуться на родину с островов, внезапно ставших не райскими (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Россиянка, застрявшая в Австралии: Я потратила 200 тысяч рублей, но попала из одной ловушки в другую

В Стране кенгуру остаются запертыми около 500 наших соотечественников (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Никто не просит помощи, мы просто хотим домой»: велопутешественник из Екатеринбурга застрял в Таиланде из-за пандемии коронавируса
У Богдана Сарасека был билет на 5 апреля, но рейс внезапно отменили. Когда будет следующий самолет, в российском посольстве не сообщают.
"Смеются и просят сгонять за пивком": Уроженка Татарстана, работающая на круизном лайнере в Италии, рассказала, как ведут себя россияне, запертые на корабле из-за коронавируса
По словам девушки, на корабле много наших туристов, которым никак не удается вернуться на родину [фото]
Мистический рейс: в Новосибирске сел несуществующий самолет из Пхукета
Туристам, которые застряли на тайском острове, сказали, что долгожданный самолет в Россию отменяют. Пассажиры разъехались из аэропорта, но из новостей узнали, что «благополучно добрались до Толмачево»
Новости 24
Оперштаб опубликовал ролик про коронавирус с музыкой из фильма "Заражение"
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко: Только 15% образовательных учреждений достаточно оснащены для дистанционного обучения
ФАС предложила не повышать цены на газ для россиян в июле
Распространение коронавируса в мире: число погибших превысило 90 тысяч человек
Перенос ЕГЭ для школьников и учителей: Экзамены могут вновь отложить, если будет угроза здоровью
Названы последствия бессимптомного инфицирования коронавирусом
Подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусом
На ОГЭ в этом году не будут сдавать предметы по выбору
В ООН считают, что в некоторых странах пандемию коронавируса используют для ограничения прав человека
Путин: нужно обеспечить устойчивую и ритмичную работу системообразующих предприятий
HR-специалист рассказала, как найти подработку во время карантина
В МЧС назвали четыре психологические проблеммы россиян в связи с пандемией коронавируса
В Москве оштрафовали уже 9 человек за нарушение режима самоизоляции
Вывозные рейсы в регионы России приостанавливать не будут
Владелец поврежденного авто рассказал о взрыве в бизнес-центре в Москве
Песков рассказал о позиции России на заседании ОПЕК+
Названы самые прибыльные профессии на удалёнке
СК: 2 человека пострадали при взрыве в бизнес-центре в Москве
Причиной пожара в доме престарелых в Москве стала авария в котельной
В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом через неделю после выписки из больницы
Ученые рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через еду
Песков: Путин пользовался прогнозами экспертов, говоря об определяющих сроках пандемии коронавируса
Курс доллара на 10 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Вывозные рейсы из-за границы в регионы России временно приостановлены