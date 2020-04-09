Застрявшие на Фиджи: Правительство России прислало нам по 40 тысяч рублей на жизнь

500 миллионов рублей, выделенные Правительством РФ на нужды наших туристов, застрявших за рубежом из-за карантина, стали доходить до первых получателей.

Подать заявку просто: заполняешь форму на сайте «Госуслуги» — и можешь претендовать на субсидию 2400 рублей в сутки. Отсчёт начинается с даты отменённого рейса, на котором ты должен был вернуться из-за границы в Россию (соответственно, к заявке желательно приложить и этот сгоревший билет). На элементарные расходы — покупку продуктов или оплату недорогих комнат в гостевом доме — должно хватить. Тем более, деньги у большинства «туристов поневоле» заканчиваются.

Бить в фанфары не будем — выплата компенсаций не везде идёт гладко (о чём далее). Но — идёт:

— Мы сидим на Фиджи уже 16 дней — наш отменённый рейс должен был вылететь 24 марта, — рассказывает kp.ru группа соотечественников, застрявших на райском острове из-за глобальной противовирусной блокады. — Поэтому сейчас от Российского государства на наши карты упали «суточные» на общую сумму почти 40 тысяч.

По словам собеседников «КП», 23 человека из их тургруппы подали заявки через «Госуслуги» одновременно, однако пока получили «государевы деньги» лишь 7 из них. Доходит до забавного: муж и жена вместе подавались с одного компьютера, прикладывали одинаковые документы, но ему субсидия пришла, а ей — нет. По какому принципу выстраивается очерёдность и когда транши из Москвы упадут на карточки остальным — не ясно.

— Изображать бурную радость не будем — мы всё равно в тяжёлой ситуации, оторваны от Родины, хотя, конечно, приятно, что та о нас вспомнила. Ещё лучше, если бы нас эвакуировали отсюда, — подчёркивают собеседники «КП».

Далее, как рассказывают «Комсомолке» читатели, застрявшие в Аргентине, у некоторых есть трудности с авторизацией на государственном портале:

— Мы все заполнили форму на «Госуслугах», кое-кому пришло смс: нужно с российской симки отправить подтверждение на короткий номер. И тут начались проблемы, у одних симки с собой нет, у других заблокирована… Но многие действительно стали получать выплаты. Приходят они как-то выборочно (пока не всем) и в странных размерах: кому-то за сутки, кому-то сразу за пять. Хотя большинство должны были улететь две недели назад, о чём, конечно, сообщали в заявке на субсидию, — рассказала kp.ru туристка Елизавета Зубарькова, до сих пор не по своей воле находящаяся в Буэнос-Айресе.

Но в целом же, хоть и со скрипом, процесс пошёл. Хочется надеяться, что теперь без денег на еду и кров наши сограждане за границей не останутся.

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