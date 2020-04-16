2020-04-16T15:19:23+03:00
Происшествия

Росгвардия подтвердила арест полковника за вымогательство 18 миллионов

Задержание подозреваемого произошло после того, как предприниматель передал часть суммы посреднику
Александр ВОСТРОВ
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В четверг Истринский городской суд Московской области арестовал по подозрению в вымогательстве на два месяца замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии полковника Альберта Кудряшова.

По этому же делу суд отправил в СИЗО еще одного фигуранта.

По информации ряда источников полковника Росгвардии подозревают в вымогательстве около 18 миллионов рублей у предпринимателя в Истринском районе Подмосковья.

- Задержание посредника происходило в Московской области, после того, как посредник (майор) взял у коммерсанта несколько миллионов рублей, - пояснили "Комсомолке" в следствии. - Деньги, по словам задержанного, предназначались офицеру Росгвардии. Важно отметить, что в основе этой истории лежит совершенно другое уголовное дело. Пострадавший коммерсант - гражданин Узбекистана, в прошлом глава какого-то иностранного государственного предприятия. Он проходит у себя на родине по делу о хищении 3 миллионов долларов.

Некоторое время иностранцу удавалось скрываться на территории России. Но недавно на его след вышли сотрудники правоохранительных органов, которые должны были задержать и передать его в Узбекистан. Пытался опальный коммерсант таким образом откупиться или намеренно оговорил тех, кто вышел на его след? Сейчас следователи выясняют роль и степень вины в этом деле задержанных офицеров.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что ведомство организовало необходимое взаимодействие с правоохранительными органами, и все мероприятия проводились при содействии Главного управления собственной безопасности Росгвардии.

- Предпринимаются все необходимые меры для профилактики и пресечения преступлений и правонарушений. Результатом данной работы является тот факт, что подобные противоправные деяния единичны и своевременно выявляются и пресекаются, - отметил Грибакин.

Как стало известно "КП" полковник Росгвардии Альберт Кудряшов вырос в семье офицера Вооруженных сил, в 90-х годах окончил Военный университет по специальности "Журналистика", после этого служил в одном из управлений МВД России на оперативных должностях. Кудряшов участник боевых действий: более шести раз был в служебных командировках в Чеченской республике, награжден медалью Суворова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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