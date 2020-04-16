Хамон, ананасы и тофу: ученые составили "диету счастья"

Сейчас кому-то грустно и тоскливо в самоизоляции. Кому-то тревожно за здоровье, ипотеку, будущее цивилизации. Кто-то депрессует, кто-то паникует, кто-то устал. Положительных эмоций у большинства их нас вся эта история с коронававирусом и самоизоляцией точно не вызывает.

Ученые и диетологи считают, что в сложное время просто необходимо добавить себя счастья и радости на биохимическом уровне. Как? С помощью микроэлементов и витаминов, влияющих на наши гормоны – а через них на настроение!

«Диета счастья» на основе исследований, проведенных в университетах Испании, США, Мексики и Новой Зеландии, опубликована в испанском издании El Confidencial. Испанцы всей страной сидят на карантине уже больше месяца, с 14 марта. Ограничения строже, чем в России. Так что потребность в поддержании боевого духа для них более чем актуальна.

Список “счастливых” продуктов (берите в супермаркет!):

Шоколад, бананы, ананасы, птица, молоко, орехи, сыр, рыба, яйца, тофу – в них содержится триптофан.

Ягоды (клюква, брусника, смородина и т.д.), клубника, лосось, орехи, чай – благодаря веществам, близким по составу к вальпроевой кислоте (лекарству, применяемому против мигрени и разного рода припадков).

Нежирная свинина, хамон (испанский список, уж извините!), фисташки, белая фасоль, бобы – источники витамин В1.

ФРУКТЫ И ОВОЩИ – 7 РАЗ В ДЕНЬ!

Овощи и фрукты нужно есть очень часто, 7 – 8 раз в день. И не по виноградинке или дольке мандарина, а от души: каждая порция должна быть примерно как ваша полная горсть.

- Берите целое большое яблоко или полтарелки салата, - советует Тамлин Коннер, одна их авторов исследования Университета Отаго в Новой Зеландии. Тамлин с коллегами в течение трех недель изучала влияние рациона на настроение.

Подопытными стали 280 здоровых молодых людей. В обычной жизни они не были приверженцами ЗОЖ, про фрукты и овощи вспоминали пару раз в день в лучшем случае, а то и реже. Во время эксперимента диету чередовали - от сплошной зелени и витаминов до пирожных и пончиков.

И вот что выяснилось: кто ел фрукты и овощи хотя бы 3 – 5 раз в день, чувствовал себя счастливее, энергичнее и спокойнее. Как это работает, ученым пока не совсем понятно. Возможно, просто самовнушение чистой воды: мол, я молодец, правильно питаюсь. Такой механизм новозеландские ученые не исключают. Однако скорее всего дело в сложных углеводах либо микроэлементах, содержащихся в свежих овощах и фруктах, и их влиянии на наши гормоны.

ЕШЬ АНАНАСЫ, РЯБЧИКОВ ЖУЙ

Никакой сатиры – и в ананасах, и в птице содержится триптофан. Также как в яйцах, молоке, орехах, сыре, рыбе, тофу. А больше всего триптофана в шоколаде и бананах. Эта аминокислота участвует в синтезе серотонина, который давно уже окрестили гормоном счастья. Дефицит серотонина приводит к тревожности, тоске, раздражительности и даже депрессии. Так что сейчас, когда тревожащих и раздражающих событий хоть отбавляй, очень полезно поддержать себя натуральными антидепрессантами.

Шоколад поднимает настроение – такие приятные выводы из своего исследования сделали ученые Медицинского центра Университета Мэриленда (США). В Университете Аликанте (Испания) поют научную оду бананам: она помогают успокоить нервную систему, стимулируют позитивное мышление и оптимизм. И все это благодаря трипотофану.

Продукты, богатые триптофаном, полезные еще и для хорошего сна – потому как он участвует и в синтезе мелатонина, гормона, регулирующего наши суточные ритмы. Так что на ночь не лишне будет выпить стакан молока или съесть тот же банан.

Хорошо бы в самоизоляции есть клубникуФото: Shutterstock

КЛУБНИКА И ЛОСОСЬ - АНТИДЕПРЕССАНТЫ

Ох, что-то счастливая диета все больше напоминает меню миллионера в пятизвездочном отеле! Вдобавок к ананасам хорошо бы в самоизоляции есть клубнику и лосося. А также орехи и лесные либо садовые ягоды (клюкву, смородину, бруснику и т.д.)

Впрочем, есть и бюджетная альтернатива – обычный чай. Все эти продукты содержат вещества, близкие по структуре к вальпроевой кислоте, объясняет Карина Мартинес-Майорга из Автономного Университета Мехико. Вальпроевая кислота применяется в медицине для лечения депрессии, биполярных расстройств, мигрени, эпилепсии.

А КАК ЖЕ БЕЗ МЯСА?

В мясе тоже есть витамины! Нежирную свинину или хамон стоит включить в “диету счастья” в качестве источников витамина В1, позитивно влияющего на наше настроение. Как вариант - фисташки белая фасоль, бобы. Кстати, очень много витамина В1 в банальных семечках - семенах подсолнуха.

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