2020-04-16T16:19:23+03:00
Политика

Владимир Путин проведет совещание с Совбезом: прямая онлайн-трансляция

Президент России 16 апреля проведет оперативное совещание с членами Совета Безопасности [видеотрансляция]
Ксения АНУФРИЕВА
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Владимир Путин анонсировал целую серию таких оперативных антикризисных совещанийВладимир Путин анонсировал целую серию таких оперативных антикризисных совещанийФото: REUTERS
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Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг 16 апреля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, а также международный телефонный разговор. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Постоянные члены совещательного органа и глава государства обсудят наиболее важные и актуальные на сегодняшний день в сложившихся эпидемиологических условиях вопросы, относящиеся к компетенции Совета безопасности.

Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин анонсировал целую серию таких оперативных антикризисных совещаний. Сегодня также пройдет совещание по вопросам развития строительной отрасли, на котором обсудят основные меры поддержки данного сектора экономики и промышленности.

Владимир Путин открывает заседание Совета безопасности.

Владимир Путин открывает заседание Совета безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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