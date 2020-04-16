Кубанские аграрии прогнозируют неурожай пшеницы

Сегодня кубанские власти предельно жестко борются с коронавирусом. А у местных аграриев своя головная боль: минувшая зима была теплой и бесснежной; весна теперь проходит в засушливом режиме. Это приведет к падению урожайности пшеницы. К тому же, в связи с пандемией Правительство временно запретило ее экспорт, что грозит серьезными убытками для фермеров.

МЕСЯЦ НЕТ ДАЖЕ РОСЫ

Аномально теплая зима на Кубани может серьезно ударить по многим фермерским хозяйствам, выращивающим озимую пшеницу. В предыдущие годы зимы были тоже бесснежными, однако затем всегда шли обильные дожди, которые орошали озимые. В этом году таких осадков практически не было.

Так, в некоторых районах Кубани дожди не выпадали уже полтора месяца. В центральных районах Краснодарского края утренняя роса не появлялась с середины марта. Очень некстати прошли кратковременные заморозки, которые подкосили и без того хилые всходы.

Небывало маленькое количество осадков в начале 2020 года привело к тому, что всходы получились слабыми. В среднем, каждое семя пшеницы вместо трех-пяти продуктивных побега уродило в два раза меньше.

Но даже тропические ливни уже не спасут ситуацию. Поскольку период, когда закладывалась основа по урожаю озимых, завершился. Кубанские хлеборобы уже сейчас прогнозируют потерю от 15 до 22% урожая озимой пшеницы. Но если осадков по-прежнему не будет, то прогнозная урожайность может снизиться на 35-40%. Пока же кубанские аграрии готовятся получить не более 45 центнеров зерна с гектара при плановых показателях в 70 центнеров.

Первыми с последствием засушливых зимы и весны столкнулись фермеры северных районов Кубани. Посевы в Каневском, Приморско-Ахтарском, Тихорецком, Кущевском и других районах могут недобрать до 45 процентов урожая. Там уже сейчас агрономы фиксируют увядание побегов.

ЭКСПОРТ УПАДЕТ В ПЯТЬ РАЗ?

Но это не единственная угроза финансовому благополучию кубанских аграриев.

12 апреля 2020 года выступили в силу временные ограничения коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на экспорт критически важных товаров в третьи страны. Среди товаров, запрещенных к экспорту, - репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков. Запрет введен на период до 30 июня 2020 года с возможностью продления. Эта мера призвана обеспечить продовольственную безопасность на время пандемии коронавируса.

В результате запрета объемы экспорта пшеницы упадут в 5 раз (с 35 до 7 млн тонн), что приведет к появлению на внутреннем рынке огромного количества невостребованного зерна. Вряд ли российские переработчики смогут обеспечить спрос на такой объем, и аграриям придется либо забивать элеваторы в ожидании экспорта, либо продавать сырье по сниженным ценам и нести убытки.

БЫЛО ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ ОРУЖИЕ

Директор Института торговой политики ВШЭ Александр Данильцев, комментируя «Российской газете» запрет на экспорт зерновых, отмечает, что ослабление рубля и пандемия коронавируса могут привести к снижению спроса даже на социально значимые продукты и сырье, включая зерно, как на внутреннем, так и на мировом рынках. И созданные запасы вкупе с новым урожаем окажутся на рынке «лишними».

Ограничения серьезно нарушают функционирование рынков зерна и противодействуют мобилизации производственных и экспортных потенциалов стран, которые их вводят, предупреждает директор центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Наталья Шагайда.

«Запрет - самая радикальная и негативная мера. Квота - коррупционная. А пошлина могла бы быть полезной, если бы она возвращалась - передавалась производителям продукта, который ограничивают в экспорте. Для этого нужен механизм консолидации пошлин и механизм возврата недополученного дохода сельхозпроизводителям», - сообщил эксперт «Российской газете».

Продовольственный экспорт только в 2019 году принес казне 25 миллиардов долларов (в два раза больше, чем продажа военной техники и вооружений). И нынешнее его сокращение может быть оправдано только значительными продовольственными рисками на фоне затянувшейся пандемии коронавируса. В любом случае, дефицит хлеба россиянам не грозит, но производители зерна получат серьезные убытки, которые для многих могут стать фатальными.