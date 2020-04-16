Заслуженная артистка России избила дочь за то, что та мешала ей выпивать

Все случилось 14 апреля в одной из квартир на проспекте Мира в Москве, где на самоизоляции находится 55-летняя заслуженная артистка России Вера Воронкова со своей 13-летней дочерью.

Со слов школьницы, мама от скуки стала прикладываться к бутылке и часто перебарщивала, что очень расстраивало девочку. 14 апреля дочка решила взять все в свои руки. Пока мама отсыпалась подросток собрала всю домашнюю коллекцию алкоголя и спрятала. Проснувшись, Вера Воронкова впала в ярость. Женщина набросилась на ребенка и серьезно избила. Девочке пришлось обращаться за помощью к старшему брату проживающему отдельно, который, увидев изувеченную сестренку, сразу отвез ее в больницу.

- Малышку госпитализировали с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, кровоподтеки правой скуловой области лица, ушибы грудной клетки, ушибы передней брюшной стенки, кровоподтеки в области плеч и предплечий, царапины и ушибы по телу, - рассказал KP.RU источник в здравоохранении района.

Заслуженная артистка практически ничего не помнит о событиях того дня. Полицейским она сказала, что ударила дочь всего один раз. Правоохранители проводят проверку случая.

Вера Александровна Воронкова — российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка Российской Федерации. С 2000 года работает в театре им. А. Пушкина. Вера Воронкова снялась в таких сериалах, как «Кодекс чести», «Право на защиту» и «Дневник убийцы». Одной из самых звездных ролей Веры в кино, стала роль в драме Валерия Тодоровского «Любовник». В 2003 году за эту роль актриса была номинирована на премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана. Вера Воронкова дважды была замужем. Второй муж актрисы - Сергей Петрейков (режиссер и продюсер «Квартета И») является отцом избитой Верой девочки.