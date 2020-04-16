2020-04-16T17:22:35+03:00
Происшествия

Заслуженная артистка России избила дочь за то, что та мешала ей выпивать

Девочка спрятала весь алкоголь от своей известной мамы
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Вера Воронкова практически ничего не помнит о событиях того дняВера Воронкова практически ничего не помнит о событиях того дняФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Все случилось 14 апреля в одной из квартир на проспекте Мира в Москве, где на самоизоляции находится 55-летняя заслуженная артистка России Вера Воронкова со своей 13-летней дочерью.

Со слов школьницы, мама от скуки стала прикладываться к бутылке и часто перебарщивала, что очень расстраивало девочку. 14 апреля дочка решила взять все в свои руки. Пока мама отсыпалась подросток собрала всю домашнюю коллекцию алкоголя и спрятала. Проснувшись, Вера Воронкова впала в ярость. Женщина набросилась на ребенка и серьезно избила. Девочке пришлось обращаться за помощью к старшему брату проживающему отдельно, который, увидев изувеченную сестренку, сразу отвез ее в больницу.

- Малышку госпитализировали с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, кровоподтеки правой скуловой области лица, ушибы грудной клетки, ушибы передней брюшной стенки, кровоподтеки в области плеч и предплечий, царапины и ушибы по телу, - рассказал KP.RU источник в здравоохранении района.

Заслуженная артистка практически ничего не помнит о событиях того дня. Полицейским она сказала, что ударила дочь всего один раз. Правоохранители проводят проверку случая.

Вера Александровна Воронкова — российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка Российской Федерации. С 2000 года работает в театре им. А. Пушкина. Вера Воронкова снялась в таких сериалах, как «Кодекс чести», «Право на защиту» и «Дневник убийцы». Одной из самых звездных ролей Веры в кино, стала роль в драме Валерия Тодоровского «Любовник». В 2003 году за эту роль актриса была номинирована на премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана. Вера Воронкова дважды была замужем. Второй муж актрисы - Сергей Петрейков (режиссер и продюсер «Квартета И») является отцом избитой Верой девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Москвичей оштрафовали на 50 миллионов рублей за нарушение самоизоляции
Путин обсудил по телефону с Си Цзиньпином сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса
Льготная ипотечная программа со ставкой в 6,5% начнет работать в России до 1 ноября 2020 года
Путин: нужно достроить незавершенные дома, чтобы семьи могли быстрее получить жилье
Путин предложил запустить льготную ипотеку под 6,5 процентов годовых
Минобороны раскрыло подробности заражения коронавирусом военнослужащих в Тюмени
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Президенту рассказали о первой онлайн-покупке квартиры в ипотеку
Путин заявил о снижении числа ипотечных кредитов в России
Мишустин жестко ответил Решетникову на слова об убыточности льготных кредитов для банков
В России протестировали дрон для доставки тестов на коронавирус в села
Россиян, строящих Островецкую АЭС, проверят на COVID-19 и в России, и в Беларуси
Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро запустили новый челлендж: победитель снимется с ними в кино
Пасхальная служба в храме Христа Спасителя пройдет 18 апреля 2020 года
Матвиенко о заразившихся коронавирусом знакомых: Они считали, что рекомендации не для них
Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 16 апреля 2020: число заболевших превысило три тысячи человек
Появилось видео задержания подростка, готовившего бойню в красноярской школе
Инфекционист рассказал, пройдет ли Россия пик заболеваемости коронавирусом до лета
ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в России
Россияне жалуются на принуждение к увольнению и отпуска без зарплат во время нерабочих дней
Большинство российских ВУЗов решили провести летнюю сессию онлайн
Уполномоченный по правам предпринимателей прокомментировал проверку банков Решетниковым
Шеф-повар составил меню для тех, кто не хочет растолстеть на самоизоляции
Роспотребнадзор опубликовал видеоинструкции по надеванию и снятию защитных костюмов
Назван самый необычный симптом COVID-19
Курс доллара на 17 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
МИД Китая опроверг версию Fox News об утечке коронавируса из лаборатории
Песков сообщил, от чего зависит решение президента о переносе Парада Победы
Названы самые востребованные вакансии в разных регионах страны