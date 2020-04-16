2020-04-16T19:23:13+03:00
Звезды

Товар лицом: Бузова "рожает" ради рекламы, Собчак пьет, а жену Петросяна потянуло на клубничку

"Комсомолка" изучила, какие товары и услуги продвигают знаменитости в эпоху самоизоляции [фото, видео]
Анастасия МОРОЗОВА
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Карантин карантином, а рекламу в блогах звезд никто не отменял. Изменились разве что рекламодатели: на арену вышли доставка продуктов ("сидите дома - мы все привезем"), массажные кресла и беговые дорожки ("даже в домашних условиях можно худеть") и, конечно, маски и средства для дезинфекции ("защити себя и близких"). Но это далеко не все, что знаменитости предлагают миллионам поклонников.

Так, Ольга Бузова - первая звезда российского Инстаграма с 20-миллионной армией подписчиков ради рекламы решилась родить дочку. Правда, виртуальную и сразу пятилетку.

- У нас с Давидом будет ребенок! - объявила поющая ведущая поклонникам их пары с блогером Манукяном. - Когда-нибудь точно будет...Так здорово, что можно заранее посмотреть внешность малыша.

Так якобы будет выглядеть дочь Бузовой и Манукяна. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Так якобы будет выглядеть дочь Бузовой и Манукяна.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но заранее не значит бесплатно: мобильное приложение, позволяющее развлекаться на карантине "родами" от звезды, обойдется в 1000 рублей в месяц.

Наташа Королёва тоже в тренде: мол, от карантина у нее уже шарики за ролики, а значит, самое время обратиться к специалисту.

- Мой хороший друг, врач-психотерапевт знает, как в режиме самоизоляции сохранить позитив, не поехать крышей, не потолстеть и не спиться! - от души рекламирует певица очередной онлайн-марафон. - Если вы чувствуете беспокойство из-за экономической неопределенности, потери работы, раздражаетесь по пустякам и устали от замкнутого пространства - присоединяйтесь к нам.

За 900 рублей участников обещают целую неделю прокачивать лекциями и семинарами, а в качестве бонуса устроят магический сеанс и разыграют подарки от Тарзана и Королёвой.

Ксения Собчак поначалу была оторвана от реальности и рекламировала платья по 75 тысяч, но получив нагоняй от подписчиков, перешла на более народный продукт – водку. Правда, тоже недешевого бренда.

- Пора вводить рубрику «мои обеды». Как мы с Константином Юрьевичем проводим понедельники – это же роскошь, - рассказала Ксения на видео за столом с щедрыми угощениями – черной икрой, салатами, мясными нарезками и запеченной румяной курочкой. – В понедельник днем муж уже выпивает (на этих словах камера недвусмысленно наезжает на початую бутылку беленькой известной марки. - Ред.)…

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Пора вводить рубрику #моиобеды
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В Инстаграме Анастасии Волочковой тоже сплошь хлеб насущный. К Пасхе незамеченная до этого в религиозности королева шпагатов предлагает купить куличи. Цены на праздничный продукт, украшенный сахарными цветами, орехами и яйцами из темного шоколада, кусаются: 1500 рублей плюс доставка.

А еще балерина рекламирует "чистейшую королевскую" воду.

- Люблю, когда все по-королевски: королевский дом, одежда, котик и даже вода, - поставленным голосом уверяет Волочкова.

Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова по большей части продвигает собственный бренд женской одежды. С началом карантина певица перестроилась шить маски ценой до 2000 рублей и сексуальные домашние костюмы (около 14 000). Тем неожиданнее от нее выглядит реклама спа-носочков из магазина сети "все по 50".

- В женщине должно быть прекрасно все: сердце - наполнено любовью, душа - счастлива, а ножки нежны как у младенца, - сладким соловьем заливается красавица Седокова, надев на ноги педикюрные пакеты.

Экс-"татушка" Юлия Волкова - редкий гость в соцсетях, но даже до нее добралась карантинная реклама. Когда большинство из нас проводят день в горизонтальном положении, что самое важное? Правильно, матрас. Но пиарить белоснежную перину, просто лежа на ней, - скучно, и Волкова устроила тест драйв матрасу, поставив на него бокал с вином и начав прыгать... Слабонервным хозяйкам не смотреть!

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Юля Волкова рекламирует чудо-матрас
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Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова на карантине решила начать зарабатывать в Сети. Но и здесь, также как в личной жизни, Таня продолжает скрываться, уверяя, что делает публикации бесплатно. Своим 46 тысячам поклонников девушка - известная любительница кулинарии - предлагает подсластить пилюлю изоляции трюфелями и клубникой в шоколаде с доставкой на дом.

- Эти оргазмически вкусные постные трюфели - наглядное доказательство того, что сладкое может быть полезным, - вольно рекламирует Брухунова аппетитные конфетки. - А вот эта клубника в шоколаде - не просто ягода. Я встретила ее, когда уже почти отчаялась найти достойную...

Анфиса Чехова продвигает мобильное приложение, которое помогает следить за здоровьем. Загружаешь, мол, в него результаты любых анализов и – вуаля! – искусственный интеллект бесплатно выдает тебе все риски и отклонения в красивых цветных картинках. А коли нужна помощь врача – жмешь кнопку и получаешь виртуальную консультацию (уже за деньги). Но хотя Анфиса расхвалила игрушку на все лады, пользователи соцсетей сошлись во мнении, что куда больше ей удается продвигать другой востребованный на карантине товар – изысканное нижнее белье. Работает еще голая реклама!

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Самую большую ошибку, которую совершают замужние или живущие в паре девушки - это начинают наряжаться только на выход.А дома носят застиранные футболки, треники, удобные халаты.
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КСТАТИ

Ниже пояса – ни-ни!

Один из самых необычных заказов пришел продюсеру Яне Рудковской. Предложение с бюджетом в 2900 евро (около 230 тысяч рублей) оказалось довольно интимным.

- Нам нужно, чтобы вы одели всю семью в многоразовые эко-подгузники (ваш муж, ваши дети, ваша мать и вы) и прорекламировали наш продукт с хештегом #МыНеСтесняемся. Реклама должна быть нативной и максимально правдоподобной, - пожелали рекламодатели, которых Рудковская удостоила лишь усмешкой.

Рекламу «ниже пояса» заказали и актрисе Ирине Горбачевой – ей предложили стать лицом… интимных стрижек.

- Я пока не созрела, - отбрыкалась актриса.

А старший внук Пугачевой Никита Пресняков на вопрос о необычной рекламе заявил, что он отказался продвигать крем для интимной силы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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