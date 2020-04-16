«Сергей дал мне больше, чем деньги и богатство» : Волочкова рассказала о щедром жесте поклонника

Помимо романтических хлопот в связи с подготовкой к своей свадьбе Анастасия Волочкова увлечена и творческим процессом. Артистка в самом начале пандемии сыграла онлайн-спектакль «Балерина в зазеркалье цирка» и сейчас думает о новом шоу. В связи с этим балерина вдруг вспомнила добрым словом о своём поклоннике.

- В моем доме есть домашний театр — это подарок моего давнего друга Сергея. Он, узнав про мою мечту о домашнем театре, решил претворить ее в жизнь, - рассказывает балерина.- На строительство театра ушло два месяца, все это время Сергей мне запрещал подниматься наверх. Я была заинтригована и, не скрою, это приятно, что он так хотел меня удивить.

И вот 20 января, в прошлый мой день рождения, сюрприз был готов. Настоящий театр со сценой и зрительным залом.

Помимо романтических хлопот в связи с подготовкой к своей свадьбе Анастасия Волочкова увлечена и творческим процессомФото: Личный архив

Сказать, что я была удивлена, это ничего не сказать! Получить такой подарок было настолько неожиданно и лестно, что по сей день у меня перехватывает дыхание, когда я вспоминаю этот момент. Сколько души и участия Сергей вложил в этот прекрасный подарок! От моих помощников он узнал, какой именно театр мне хотелось создать в своем доме, уточнил детали, нашел и пригласил мастеров, которые изготовили фрески… Для меня это гораздо больше, чем деньги и богатство. Это был самый сказочный и самый трогательный подарок.

Благодарю Сергею я сейчас сыграла в своём домашнем театре онлайн-спектакль «Балерина в зазеркалье цирка» для подписчиков своего канала на Ютубе. Тем самым, мне хотелось снять стресс у своих поклонников, отлечь их от разговоров о коронавирусе.

У себя дома я показала добрый и веселый спектакль, потому что смех - лучшее лекарство. Мы артисты должны быть сейчас немного клоунами, глотком свежего воздуха, чтобы нести людям позитив, не дать им впасть на самоизоляции в депрессию.