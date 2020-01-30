Первая брачная ночь Анастасии Волочковой пройдет в квартире-дворце

В свой 44-й день рождения Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе.

- Да, у меня уже было грандиозное бракосочетание с отцом моей дочери Игорем Вдовиным, - поделилась с «КП» артистка. - Но тогда, во-первых, торжество было за мой счет, поскольку Вдовин был в долгах как в шелках и до сих пор мне должен 3 млн долларов. Мой сегодняшний возлюбленный возьмет на себя все расходы на праздник. Он бизнесмен, учился в престижном европейском вузе, знает несколько языков.

Во-вторых, с Вдовиным мы не расписывались в загсе. На этот раз у нас будет две церемонии. Одна неофициальная - на моих любимых Мальдивах. И вторая - официальная, в одном из загсов моего родного Санкт-Петербурга.

«Красивый, стройный, сексуальный»

А вот своего избранника артистка не показывает. Мол, он не любитель пиара.

- Это Вдовин лез со мной на все обложки, а мой любимый не хочет быть в центре внимания, - объясняет балерина. - Сейчас с вами поговорю и поеду домой, где меня ждет праздничный ужин, приготовленный возлюбленным: тайский супчик том-ям, рыбка на гриле. И конечно же, русская баня. Попаримся, смоем с себя весь негатив критиков, которые говорят, что рядом со мной пожилой толстяк, поэтому я его никому не показываю. Дорогие мои, мужчина Анастасии Волочковой красивый, стройный, сексуальный. И самое главное - он никогда не был женат. Он немного моложе меня, но мы отлично смотримся вместе.

По словам Анастасии, она пока не планирует совместного ребенка со своим женихом.

- У меня есть дочь Ариша, и мне ее любви вполне достаточно, - говорит Волочкова. - Конечно, как бог даст, но о втором ребенке я не думаю. На мой взгляд, рождение детей никогда не скрепляло брак.

«Заслужила роскошь мозолями»

Свадьба состоится осенью, но артистка уже выбирает наряд невесты.

- У меня будет семь платьев. Одно из них обещала подарить моя приятельница певица Алена Кравец, - рассказала Анастасия Волочкова.

Балерина поделилась с «Комсомолкой»: первая официальная брачная ночь пройдет в роскошной питерской квартире, которую для нее когда-то купил за 130 млн рублей бывший возлюбленный Сулейман Керимов.

- Журналисты прозвали мою питерскую квартиру дворцом и музеем. Да, я люблю роскошь, я ее заслужила мозолями на своих ножках, - говорит Анастасия. - В детстве я жила в коммуналке. Возможно, поэтому я всегда мечтала о красивой жизни принцессы во дворце. Когда Сулейман купил мне квартиру, которая стоила каких-то нереальных по моим меркам денег, он еще и размахнулся на роскошный ремонт - вплоть до того, что потолки расписывали художники, занимавшиеся реставрацией Эрмитажа. Эта квартира в 200 квадратных метров расположена в центре Питера, на площади Искусств у Русского музея.

Несколько лет назад моя мама решила ее продать. Сначала я была против, но потом согласилась, поскольку мне нужны были деньги на дом в Новахове. К счастью, квартиру продавать не пришлось, я купила дом своими силами. И сейчас не жалею, что питерская квартира осталась со мной. Она мне дорога как память.

Кухня

- Мэрилин Монро не умела готовить, ела только в ресторанах. Волочкова тоже не повариха, на кухне она редкий гость. Холодильника тут нет, посуды по минимуму. Надеюсь, хотя бы будущий муж Насти займет место у плиты и будет ее подкармливать, - смеется дизайнер.

Кухня. Фото: Личный архив

Столовая

- Росписи над дверями и на потолке - отражение стиля модерн, - объясняет наш эксперт. - Параллельно много элементов стиля ампир. В столовой преобладает любимый цвет балерины - бирюзовый. Ширина двери говорит о том, что это не обычная квартира, а маленький дворец.

Столовая. Фото: Личный архив

Люстра с орнаментами и виноградом - дань Италии 60-х годов, это словно стоп-кадр из фильмов великого Феллини.

Люстра в столовой. Фото: Личный архив

Гостевая спальня

- Комната для гостей выполнена в цвете бордо. Зеркало как в балетном зале. И снова не покидает ощущение, что это не комната, а застывшие декорации к спектаклю или балету, - считает Константин Мирошник.

Гостевая спальня. Фото: Личный архив

Камин

Вдохновившись в пять лет балетом «Щелкунчик», где мыши вылезали из камина, Анастасия сделала в квартире камин как дань этому спектаклю.

Камин. Фото: Личный архив

Ванная Чарли Чаплина

- Ванная комната Волочковой сделана в американском стиле 20-х годов, - говорит дизайнер. - Очень похожа на ванную в любимом гостиничном номере Чарли Чаплина в Hollywood Historic Hotel. Такой же стиль и плитка цвета античной розы. Настя не любит ванны и джакузи, поэтому и в Питере, и в Москве у нее исключительно душевые кабины.

Ванна. Фото: Личный архив

Гостиная: дома, как на сцене

- Настя любит принимать гостей. Удобные диваны и преобладание зеленого цвета в интерьере. Зеленый, кстати, символизирует радушие хозяйки дома, - подчеркивает наш эксперт. - Посмотрите, какая люстра, просто пиршество дворцовой роскоши. Анастасия даже дома чувствует себя словно на сцене. Если б не телевизор, можно было бы подумать, что фото сделано в Большом театре или в каком-нибудь музее.

Да, не каждый из нас может жить в музее. Но Анастасии Волочковой, натуре артистичной, здесь уютно.

Гостиная. Фото: Личный архив

Спальня принцессы

Фото питерских апартаментов Волочковой мы показали художнику-декоратору Константину Мирошнику, хорошо знакомому с Анастасией Волочковой.

- Такое впечатление, что мы находимся внутри кукольного домика или в опочивальне принцессы, - говорит он. - Преобладает розовый цвет. А значит, в душе Анастасия все еще маленькая девочка, которая не хочет окунаться в суровую действительность. Ее спальня - это продолжение ее мечты, детской сказки.

Спальня. Фото: Личный архив

Лепнина на потолке кухни. Фото: Личный архив

Лепнина есть даже над кухонной люстрой.