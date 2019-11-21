2019-11-21T01:33:14+03:00
Звезды

Похудевшая Волочкова станцевала в прозрачном комбинезоне

Балерина появилась в «голом» наряде в концертном зале «Вегас»
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
Поделиться:
Фото: архив Анастасии ВолочковойФото: архив Анастасии Волочковой
Изменить размер текста:

Спектакль «Балерина в зазеркалье цирка» Анастасия Волочкова уже показывала в Москве. И сейчас решила повторить его «на бис» по просьбе поклонников. На сей раз новая постановка балерины была представлена в зале «Вегас». Напомним: шоу наполнено цирковыми номерами, акробатическими трюками и сценами из классического балета. Анастасия Волочкова в последнее время очень постройнела, поэтому провокационные наряды артистки смотрятся на ней ещё более эффектно, чем раньше. Так, Анастасия в одном из номеров своего шоу появляется в «голом» комбинезоне, который несколько лет назад ей подарил тенор Николай Басков.

Теперь же постройневшая балерина демонстрирует формы в танце с другим своим экс- бойфрендом - бывшим партнёром по Большому театру Ринатом Арифулиным. Напомним: много лет назад Волочкову связывали с этим мужчиной романтические отношения.

Балерина появилась в «голом» наряде в концертном зале «Вегас»

Балерина появилась в «голом» наряде в концертном зале «Вегас»

Как оказалось, именно Арифулин сделал знаменитые фото с Мальдив, где балерина предстала полностью обнаженной.

- Ринат обсыпал меня песочком, выложил на моем теле «купальник» из ракушек и сфотографировал. Эти мальдивские снимки многие мне вспоминают до сих пор, - говорит Анастасия.-

История вокруг фото тогда поднялась невообразимая. Их растиражировали, сделали огромное количество фото-шаржей, о них высказались всевозможные селебрити, включая Ксению Собчак.

А мне в первую очередь хотелось обратиться ко всем, кто устраивал истерику вокруг моих якобы пошлых фото: «Дорогие мои, мне нечего стыдиться, а наоборот, есть за что благодарить Бога: за подаренную красоту, за силу воли, за трудолюбие и за умение всегда оставаться самой собой. Красота требует жертв — это общеизвестный факт. Красота также требует величайшего труда. Моя прекрасная форма — это многолетний, изнуряющий труд по несколько часов в день у балетного станка. Успокойтесь, посмотрите уже на мои фото и сделайте правильные выводы. Насладитесь тем, что вы так отчаянно хотели увидеть и, перестав обсуждать меня, займитесь уже собой!». И завистливо и дерзко осуждая мои фото на пляже в купальниках, поймите, что для того, чтобы такой мини-купальник на себя надеть, нужно обладать такой стройной фигурой, какая позволяет это делать. Ну не в пальто же мне плавать в мальдивских водах!, - смеётся балерина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Волочкова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Принц Эндрю отказался от исполнения официальных обязанностей из-за скандала с Эпштейном
В украинской Раде потребовали проверить деятельность сайта "Миротворец"
Комитет Сената США одобрил назначение Джона Салливана послом в России
Из-за поломки самолета Зеленский застрял в Харьковской области
Курды записали видео с извинениями за нападение на российский патруль в Сирии
Дуров призвал отказаться от WhatsApp из-за серьезных проблем с безопасностью
При взрыве склада пиротехники на Сицилии погибли четыре человека
Крысы перегрызли кабель: Эстония осталась без госуслуг по интернету
Российский участник детского Евровидения госпитализирован в Польше
Российские танки напугали норвежскую армию
Полиция предупредила москвичей о новом виде мошенничества со «снятием порчи»
Задержанные в Керченском проливе корабли вернулись на Украину
Time: Помпео планирует оставить свой пост
МИД РФ назвал абсурдным требование спикера парламента Эстонии «вернуть территории»
«Джокер» с Хоакином Фениксом получит продолжение
Украинский эксперт «нокаутировал» американца в эфире «Россия 1»
Минобороны показало стрельбы САУ «Малка» - одной из самых мощных пушек в мире
Раннюю рукопись Моцарта продали на аукционе за 413 тысяч долларов
80 тысяч человек по всему миру написали всероссийскую физико-техническую контрольную
В Москве ФСБ задержала вербовщиков, поставлявших «рекрутов» для ИГИЛ*