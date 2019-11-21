Похудевшая Волочкова станцевала в прозрачном комбинезоне

Спектакль «Балерина в зазеркалье цирка» Анастасия Волочкова уже показывала в Москве. И сейчас решила повторить его «на бис» по просьбе поклонников. На сей раз новая постановка балерины была представлена в зале «Вегас». Напомним: шоу наполнено цирковыми номерами, акробатическими трюками и сценами из классического балета. Анастасия Волочкова в последнее время очень постройнела, поэтому провокационные наряды артистки смотрятся на ней ещё более эффектно, чем раньше. Так, Анастасия в одном из номеров своего шоу появляется в «голом» комбинезоне, который несколько лет назад ей подарил тенор Николай Басков.

Теперь же постройневшая балерина демонстрирует формы в танце с другим своим экс- бойфрендом - бывшим партнёром по Большому театру Ринатом Арифулиным. Напомним: много лет назад Волочкову связывали с этим мужчиной романтические отношения.

Балерина появилась в «голом» наряде в концертном зале «Вегас»

Как оказалось, именно Арифулин сделал знаменитые фото с Мальдив, где балерина предстала полностью обнаженной.

- Ринат обсыпал меня песочком, выложил на моем теле «купальник» из ракушек и сфотографировал. Эти мальдивские снимки многие мне вспоминают до сих пор, - говорит Анастасия.-

История вокруг фото тогда поднялась невообразимая. Их растиражировали, сделали огромное количество фото-шаржей, о них высказались всевозможные селебрити, включая Ксению Собчак.

А мне в первую очередь хотелось обратиться ко всем, кто устраивал истерику вокруг моих якобы пошлых фото: «Дорогие мои, мне нечего стыдиться, а наоборот, есть за что благодарить Бога: за подаренную красоту, за силу воли, за трудолюбие и за умение всегда оставаться самой собой. Красота требует жертв — это общеизвестный факт. Красота также требует величайшего труда. Моя прекрасная форма — это многолетний, изнуряющий труд по несколько часов в день у балетного станка. Успокойтесь, посмотрите уже на мои фото и сделайте правильные выводы. Насладитесь тем, что вы так отчаянно хотели увидеть и, перестав обсуждать меня, займитесь уже собой!». И завистливо и дерзко осуждая мои фото на пляже в купальниках, поймите, что для того, чтобы такой мини-купальник на себя надеть, нужно обладать такой стройной фигурой, какая позволяет это делать. Ну не в пальто же мне плавать в мальдивских водах!, - смеётся балерина.