Мог ли заболевший коронавирусом генконструктор «Энергии» заразить космонавтов, улетевших на МКС

На Байконуре перед стартом экипажа корабля «Союз МС-16» были приняты беспрецедентные меры защиты от инфекции. Но вот же… Как отметил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко: «Действительно, генконструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» как член Госкомиссии Евгений Микрин летал на Байконур готовить корабль для экипажа МКС. 9 апреля состоялся успешный пуск. Двое россиян - Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди сейчас на станции. Сейчас они чувствуют себя хорошо.

Когда Микрин летал на Байконур, у него не было никаких проявлений болезни. Мало того, перед полетом на космодром все специалисты Роскосмоса, начиная от инженеров и заканчивая руководителями госкорпорации, в обязательном порядке сдавали тесты на коронавирус. И, понятно, если бы результат был положительным, никто бы специалиста на Байконур не взял.

На Байконуре перед стартом экипажа корабля «Союз МС-16» были приняты беспрецедентные меры защиты от инфекцииФото: пресс-служба Роскосмоса

Впервые, кстати, на пуск не полетели журналисты, гости, члены семей экипажа.»

О том, что Микрин заболел и у него выявлен коронавирус, стало известно позавчера, через пять дней после пуска космического корабля. И,заразился он уже в Москве. Так как и после возвращения с Байконура прямо в аэропорту Внуково все специалисты сдавали повторный тест на коронавирус. И 13-го апреля тоже сдавали. И, опять же, у всех он был отрицательный.

Впервые на пуск не полетели журналисты, гости, члены семей экипажаФото: пресс-служба Роскосмоса

Мог ли Микрин быть вирусоносителем и заразить экипаж? В Роскосмосе исключают такую возможность. На 17 площадке города Байконур, где космонавты готовятся к старту, всегда за две недели объявляется жесткий обсервационный режим. К экипажу допускают только очень ограниченное число специалистов. И за их состоянием здоровья постоянно следят врачи. А любой, кто входит в гостиницу «Космонавт» - даже если он не контактирует с космонавтами, обязан проверить свою температуру и протереть руки обеззараживающим раствором.

На этот раз обсервационные условия были еще более жесткими.

Как мне удалось выяснить, Евгений Микрин напрямую с космонавтами не контактировал. Есть такая традиция – представители руководства отраслью общаются с экипажем после примерки скафандров. Но общение проходит через плотное стекло.

Затем руководство Госкомиссии выезжает на посадку экипажа в ракету. Микрин к ракете не ездил. А все руководители, которые сопровождали экипаж, – глава Роскосмоса Рогозин, начальник Центра подготовки космонавтов Власов, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемой программе Крикалев, первый заместитель главного конструктора РКК «Энергия» Сергей Романов и представитель НАСА были в защитных масках, халатах и перчатках.

Первый заместитель главного конструктора РКК «Энергия» Сергей Романов и глава Роскосмоса Дмитрий РогозинФото: пресс-служба Роскосмоса

- Сейчас в целом по отрасли заболевших 30 человек, - рассказал Рогозин. - Конечно, неприятная цифра, но, тем не менее, все-таки процент очень-очень маленький. В отрасли у нас работает около 200 тысяч человек. На Байконуре, на космодроме «Восточный» у нас пока, слава богу, нет ни одного подтвержденного случая заболевания. Мы соблюдаем все меры, рекомендованные Федеральным медико-биологическим агентством, для того, чтобы обезопасить и стартовиков, и инженеров, и конструкторов.

Тем не менее, все, кто напрямую контактировал в Евгением Микриным на Байконуре и в Москве, включая и Дмитрий Рогозина, повторно прошли тест. Тесты показали, что все они здоровы. Так что угрозы здоровью экипажа нет. Да и с учётом всех этих мер предосторожности и быть не могло.

Контроль за состоянием здоровья космонавтов на МКС ведется в штатном режиме.