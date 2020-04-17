2020-04-16T21:36:13+03:00
Телевизор

Миша портит, Миша портит все что угодно

На ТВ - премьера шоу с Галустяном (СТС)
Валентина ЛЬВОВАколумнист
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«Миша портит все». Михаил Галустян в качестве ведущего«Миша портит все». Михаил Галустян в качестве ведущего
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Однажды в России стал популярным термин «адаптация». Это когда берешь чужой сюжет и наполняешь его как бы нашими реалиями. Как с «Моей прекрасной няней» или «Ворониными»: няня чудесным образом превращается из вульгарной афроамериканки в вульгарную девушку с фрикативным «г», а Воронины-старшие и младшие оказываются соседями по подъезду, а не владельцами двух коттеджей напротив. На этом, собственно, заканчивается адаптация, в дело вступают переводчики, работающие с чужими шутками. Очередной вариант появился теперь на СТС.

«Миша портит все». Михаил Галустян в качестве ведущего. В оригинале шоу называлось «Адам портит все». Человек появляется в обычной семье Горшковых и разъясняет, в чем смысл задувания свечей на торте в день рождения ребенка. Вылезает из торта и разъясняет, а ребенок остается без торта. Потом Миша рассказывает, почему нельзя брать тележку в супермаркете, как не стать жертвой маркетолога и отчего опасно брать кредит в три миллиона на свадьбу. Среднестатистическая российская семья? Да тут вы и шутите.

Я понимаю, что свадьбы играют у нас с кайфом. Но взять три миллиона в кредит, а не на квартиру - тут нужна какая-то особая тупость, и чтобы ее разъяснить, никакой Галустян не нужен. 300 тысяч на платье, двести - на мальчишник. За голубей накрутка такая, что про символ мира вспоминаешь в последнюю очередь. Но еще большая тупость - запускать сегодня шоу и рассказывать про корни «черной пятницы» или про то, что использование тележки в магазине - это «минус 3 - 5 тысяч из семейного бюджета». Адаптаторы мои, вы про какие семьи говорите? Сколько тысяч? За один поход? Вы знаете, какова потребительская корзина по стране?

И вы вот сейчас устраиваете премьеру, чтобы среди прочего (это сюжет уже другой серии) отговорить женщин водить собачек в груминг-салоны и делать зверушкам татуировки, когда хозяйки сидят дома в самоизоляции и не могут посетить даже районную парикмахерскую? Каким же бесчувствием ко времени происходящего нужно обладать, чтобы поставить это в эфир именно теперь…

Я понимаю, снималось все раньше. Ха-ха, Галустян. Переодевается то в ковбоя, то в десантника, то в стилиста лощеного, то в красное платье с декольте. Бородатая женщина, первый для меня пример после Кончиты Вурст, но Миша еще был и в блондинистом парике. Но это было бы плохо и несколько месяцев назад. Просто плохо. Никакая тут не адаптация к российской реальности. Между адаптаторами и публикой, увы, нужны еще дополнительные адаптаторы. Или просто создавайте свое. Оригинальное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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