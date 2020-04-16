2020-04-16T22:26:40+03:00
Общество

Сергей Степашин: Переселение из «аварийки» мы точно ускорим. Есть и деньги, и силы, и здоровье

Экс-премьер, глава Наблюдательного совета Фонда ЖКХ - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Сергей СтепашинСергей СтепашинФото: Иван МАКЕЕВ
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- Сергей Вадимович, в четверг, 16 апреля, Владимир Путин провёл своё, теперь уже, - традиционное совещание, где сделал акцент и на такой острейшей проблеме, как переселение людей из аварийного жилья...

- Ну, сначала нужно отметить: если до этого были совещания, связанные с критической ситуацией с коронавирусом... (Ну, критической я бы ее не назвал - скорее, сложная, тяжелая... ) А сейчас уже пошло обсуждение, по сути дела, нацпроектов.

И вот, на этот раз, президент, во-первых, дал команду поддержать крупные строительные компании... А, во-вторых, сказал то, о чем и он, и мы с вами говорили уже не раз - стройка является двигателем для развития промышленности, экономики.

Ну, и с учетом того, что успешно реализуется программа переселения людей из аварийного жилья... А, вы знаете, я бы ее назвал программой Владимира Путина - он был ее инициатором. Президент, собственно говоря, ее и сохранил вместе с Фондом ЖКХ

Мы можем здесь прибавить обороты, переселение людей из «аварийки» точно ускорим.

- А как вы собираетесь это делать? Вот есть почти 500 миллиардов, которые выделяются для регионов. Вот - рабочий календарь: надо освоить это до 2026-го...

- До 2025-го. Думаю, в течение двух недель мы просчитаем все возможности наших регионов в этом плане, и - «сдвинем влево», как сказано было на совещании, то есть - как раз и ускорим...

Сергей Степашин:«После решения Владимира Путина ускорить переселенке людей из аварийного жилья мы пересмотрим свои планы. Есть и силы, и деньги».

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- А у вас же как эта скорость выражается - в квадратных метрах?

- Не только. Если в этом году - первоначально - мы должны были переселить из «аварийки» порядка 60 тысяч человек, думаю, что мы сейчас (цифру точно пока называть не будем) серьезно пересмотрим этот показатель.

- То есть - если какие-то регионы обещали досрочно выполнить свои планы, сверстанные до 2025 года, до 2024-го, - вы их еще нагрузите, да?

- Нет, их не надо больше подталкивать, не надо, мы их только поддержим.

А вот остальные регионы будем подтягивать до уровня других. Такие возможности есть. Тем более, что у нас, практически во всех областях и республиках страны, за исключением Краснодарского края и Якутии, стройка не остановлена.

- А как же коронавирус? Не боитесь, что ли?

- Борьба с эпидемией тоже должна быть в рамках разумного. Стройка - это не тесный цех на предприятии, которое существует с 1950-х. У нас на большинстве объектов - а мы же с Константином Цициным (гендиректор, председатель правления Фонда ЖКХ. - А.Г.) в месяц по несколько раз выезжаем в командировки - просторные площадки, свежий воздух... Конечно, меры предосторожности необходимы. Но они должны быть адекватными самой эпидемиологической опасности. А она - везде разная. Кстати, это не наши выводы - мы действуем в тесном контакте со специалистами, медиками.

- А денег для ускорения вам хватит?

- Хватит. Более того, президент дал команду (вот ты хороший вопрос задал!) правительству, естественно, Министерству финансов, вице-премьеру, курирующему стройки (Марату Хуснуллину. - А.Г.) выделить дополнительные средства для ускорения переселения. Такие средства есть, несмотря на кризис.

Короче, те, кто (это я - образно) и маски носит против вируса, и работает - а по нашей линии, как я уже сказал, ни один регион практически не приостановил переселение из аварийного жилья, - они, что называется, попадут в точку.

- И вы с гендиректором Форда ЖКХ Константином Цициным тоже?

- Мы только что с ним обсудили эти вопросы, в пятницу, 17-го, будет заседать правление Фонда ЖКХ.

- Собираться же нельзя!

...- естественно, дистанционно. После этого и отправим свои рекомендации регионам.

В течение двух недель мы должны будем получить от них заявки, и уже в конце этого месяца примем решение о новых сроках, возможностях и количестве переселенцев. Планируем провести большую всероссийскую видеоконференцию.

- Очень хорошие новости. Но работы много. Удачи.

- Да и слава Богу. Хорошо, что есть работа, кстати. Вот сейчас мы все начинаем это хорошо понимать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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