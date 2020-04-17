Читатели «Комсомолки»: Свежая газета - это наша отдушина, киоски должны работать

- Мне, пожалуйста, «КП», ежедневку и еженедельник, а еще... - покупатель перечисляет четыре названия.

Приземистый мужичишко в смешной самодельной маске решил затариться по-крупному. Говорит, в свете последних событий стал читать все издания подряд.

- Тот, кто владеет информацией, тот что, молодой человек?

- Тот владеет миром... Кажется…

Продавец киоска печати Ольга Житнухина (на улице Тарусской) говорит, что в связи с пандемией интерес к газетам даже вырос.

- Вечером, часов в пять, приходят, а я уже все распродала, - говорит женщина. - Игрушки брать почти перестали. Ребятишки все дома сидят. Дачные вкладки тоже особо не идут. А вот сканворды раскупают. Видимо, чтобы время убить.

Из восьми киосков, расположенных вблизи станции метро «Ясенево», работают только три. Или даже так - целых три!

- «Комсомолка» не подводит - при любой беде выходит!Фото: Павел КЛОКОВ

По словам другого продавца, Елены Алдушиной, среди покупателей много и молодых людей. Берут для бабушек, дедушек, сидящих дома взаперти. Они без свежей газеты не могут. От телевизора не пахнет так приятно типографской краской.

- Очень часто спрашивают медицинские маски, с которыми, как известно, случился неожиданный дефицит, - рассказывает Елена. - В целом выручка упала на тридцать процентов.

В этом-то и проблема. Раньше из метро тянулся огромный поток людей. И каждый десятый подходил к киоску. Брал анекдоты, водичку, блокнотик. А сейчас этого потока нет. Все ушли на фронт. Точнее, на карантин. Продавцы надеются, что с введением пропускного режима ситуация не изменится в худшую сторону. Ведь выходить на сто метров от дома можно. И жители выходят. И стараются не изменять своим читательским традициям.

P. S. По информации Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП), хороший пример показал Липецк. Там продолжается рост продаж прессы в киосках. Выручка выросла, достигнув 1,7 млн руб. (имеется в виду - от всех точек вкупе за последние два дня). При этом киоскеры полностью соблюдают режим безопасности, а очереди за прессой выстраиваются с интервалом 1,5 м между людьми. Работу в Липецке киоски возобновили по специальному распоряжению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.