2020-04-16T23:41:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве за сутки от коронавируса скончались 14 человек, в том числе мужчины 29 и 39 лет

Трое из умерших лечились в частных клиниках
Семен ЕЛЕНИН
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14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве14 пациентов с коронавирусом скончались в МосквеФото: Андрей АБРАМОВ
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Число летальных случаев с начала эпидемии коронавируса в Москве выросло до 120 человек. За минувшие сутки в больницах города скончались еще 14 человек. Об этом сообщают в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу.

«Среди умерших - пациенты от 29 до 88 лет, - рассказали журналистам в штабе. - У 29-летнего и 39-летнего мужчин установлен диагноз «двусторонняя субтотальная вирусно-бактериальная пневмония с геморрагическим компонентом».

По словам специалистов, у большинства скончавшихся пациентов были хронические заболевания – гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма.

Десять человек из списка умерли в городских больницах, трое - в частных, ещё один пациент - в федеральном медицинском центре.

Напомним, общее число заболевших на территории Москвы с начала марта превысило уже 16 тысяч человек. Из них примерно половина более в легкой форме и проходит лечение на дому, с помощью телемедицины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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