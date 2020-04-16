2020-04-16T23:58:59+03:00
Общество

Учимся дома: 25 бесплатных онлайн-курсов китайского и других восточных языков

Пандемия коронавируса пройдет. А знание китайского языка будет еще полезнее, чем до нее. “КП” выбрала 25 бесплатных онлайн-курсов китайского, японского, турецкого и других восточных языков
Юлия СМИРНОВА
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“КП” выбрала 25 бесплатных онлайн-курсов“КП” выбрала 25 бесплатных онлайн-курсовФото: Shutterstock
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Вы же давно говорили, что хорошо бы выучить китайский, за ним будущее? Или японский, потому что красиво и круто? Что ж, когда, если не сейчас! Во время самоизоляции времени на учебу у большинства из нас больше.

“КП” выбрала 25 бесплатных онлайн-курсов китайского, японского, корейского, арабского, турецкого и персидского языков.

Они разные. Как от престижных учебных заведений, вроде Пекинского университета ли Санкт-Петербургского государственного университета, так и от преподавателей-энтузиастов.

По продолжительности – от 5 уроков до 11 недель. Время, которое надо будет посвятить учебе, - ориентировочное, по оценке создателей курсов. Если готовы заниматься активно, освоить программу каждого курса можно и быстрее.

Все курсы бесплатные. За деньги, как вы понимаете, выбор еще больше.

Заменят ли они полноценный университетский курс или упорные занятия в языковой школе? Нет. Но хороши для того, чтобы начать, попробовать, проверить свою мотивацию.

Есть еще множество сайтов с упражнениями, тренажерами на лексику и грамматику, а также ресурсов, где носители разных языков обмениваются знаниями и помогают друг другу.

В подборку мы включили только готовые структурированные курсы.

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

Китайский язык для начинающих. Курс Пекинского университета на популярнейшей платформе Coursera. 11 учебных часов.

Китайские иероглифы для начинающих. Курс Пекинского университета на платформе Coursera. 28 учебных часов.

Начинаем учить китайский язык. Курс Национального университета Тайваня на платформе Coursera. 13 учебных часов.

Китайский: начните говорить с 1,3 миллиарда человек. Курс Университета Циньхуа на платформе edX. Подходит для новичков. 6 недель, по 2 – 3 часа в неделю.

Китайский язык для начинающих. Курс Санкт-Петербургского госуниверситета на платформе “Открытое образование”. 11 недель, по 5 – 7 часов в неделю. Также есть вторая часть курса, 10 недель, по 5 – 7 часов в неделю.

Введение в китайскую иероглифику. Еще один курс СпбГУ, подходит для новичков. Курс ведет завкафедрой китайской филологии университета, доктор филологических наук Александр Сторожук и его коллеги. 10 недель, по 6 – 7 часов в неделю.

Китайский язык для чайников. Курс преподавателя Екатерины Коломойцевой на платформе Stepik, 72 учебных часа.

Китайские иероглифы. Курс преподавателя Дарьи Шуруповой на платформе Stepik , 36 учебных часов.

Фонетика китайского языка. 5 видеоуроков на Youtube-канале.

КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК

Корейский язык: Первый шаг. Курс Университета Йонсей на платформе Coursera Для начинающих. 12 учебных часов.

Учимся говорить по-корейски. Курс Университета Йонсей на платформе Coursera. 15 учебных часов.

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК

Японский язык. Начальный уровень. Курс Санкт-Петербургского госуниверситета на российской платформе “Открытое образование”. Ведут его как российские, так и японские педагоги. Курс уже начался, еще есть шанс присоединиться. 10 недель, по 7 – 8 часов в неделю.

Японский для начинающих, часть 1. Курс Университета Васеда на платформе edX. 5 недель, по 3 – 5 часов в неделю. Если понравится, идите дальше - на вторую часть курса и третью.

Произношение в японском языке. Курс Университета Васеда на платформе edX. Подходит тем, у кого уже есть базовые знания японского языка. 5 недель, по 3 – 5 часов в неделю.

Японский язык: произношение и письменность. Курс преподавателя Натальи Соломкиной на платформе Stepik, 12 учебных часов.

АРАБСКИЙ ЯЗЫК

Арабский язык. Вводный курс. Курс Санкт-Петербургского государственного университета на российской платформе “Открытое образование”. Ведут его завкафедрой арабской филологии, профессор Олег Редькин и его коллеги. Курс стартовал 10 февраля, но к нему можно присоединиться и сейчас. 10 недель, по 4 часа в неделю. Для тех. Кто уже знает азы, на той же платформе есть курс СпбГУ “Арабскиий язык, часть 2”, запись также открыта.

Онлайн-курс для начинающих из 21 урока, а также Youtube-канал с видеоуроками арабского языка .

Базовый арабский, 10 уроков.

ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК

Турецкий язык. Начальный разговорный курс. Курс Санкт-Петербургского госуниверситета на платформе “Открытое образование”. Ведет его кандидат наук, завкафедрой тюркской филологии СПбГУ Николай Телицин вместе с коллегами. Курс стартовал 10 марта, еще не поздно присоединиться. 10 недель, по 4 – 6 часов в неделю.

ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК

Персидский язык. Начальный разговорный курс. Курс Санкт-Петербургского государственного университета на платформе “Открытое образование”. Учеба уже идет, но к курсу еще можно присоединиться. 10 недель, по 4 – 6 часов в неделю. Для продолжающих на той же платформе есть вторая часть курса. 12 недель, 4 – 6 часов в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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