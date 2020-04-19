«Самая красивая женщина в мире»: Мария Порошина в суперкоротком платье покорила Инстаграм

Мария Порошина участвует в популярном проекте «Танцы со звездами»: актриса выступает в паре с танцором Евгением Раевым. В Инстаграме Порошина поделилась кадрами своего последнего выступления. Мария и Евгений зажигательно станцевали ча-ча-ча. Ради номера актриса нарядилась в очень короткое платье с бахромой и в блестящие туфельки.

Аппетитные формы 46-летней звезды привели поклонников в восторг. В комментариях фолловеры хвалят актрису за искрометное выступление и восхищаются тем, как она двигается на танцполе. «Самая красивая женщина в мире», «Засмотрелась на ваши ножки в ча-ча-ча», «Мария, вы в прекрасной форме», - пишут они .

Мария Порошина станцевала с Евгением Раевым. Фото: Инстаграм.

В самом начале проекта Порошина призналась, что решила участвовать в популярном шоу ради детей: она хочет порадовать их своими достижениями, чтобы наследники смогли гордиться своей мамой. У Марии пятеро детей: в браке с актером Ильей Древновым актриса прожила вместе 17 лет, за это время у пары родились три дочки: 14-летняя Серафима, 9-летняя Аграфена и трехлетняя Глафира. Еще одну дочь, 23-летнюю Полину, Мария родила в гражданском браке с актером Гошей Куценко. А в январе этого года Порошина родила долгожданного сына. Отца своего младшего ребенка актриса скрывает. Известно, что это не ее бывший муж Илья Древнов: актер через суд доказал, что не является отцом новорожденного. После того, как в СМИ пошли слухи о его предполагаемом отцовстве, Древнов решила доказать, что не имеет к этому ребенку никакого отношения и не обязан платить на него алименты.

По слухам, Мария уже рассталась с мужчиной, от которого она родила маленького Андрея. Почти сразу после рождения сына она вернулась на работу, ведь она в одиночку обеспечивает детей. Актриса много снимается, играет в спектаклях и участвует в телепроектах. Сейчас Мария, как и все ее коллеги, временно не работает, соблюдая режим самоизоляции. Порошина проводит время дома с детьми и нянчится с маленьким сыном.

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Проект «Танцы со звездами» возродился на экране после четырехлетнего перерыва. В новом сезоне кроме Марии Порошиной в нем участвуют Лена Летучая, Николай Цискаридзе, Андрей Соколов, Екатерина Варнава, Алена Бабенко, Дарья Мороз и другие популярные актеры и телеведущие.