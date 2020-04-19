«Чем дольше карантин, тем откровеннее фото»: Анфиса Чехова похвасталась сочными формами

Анфиса Чехова не скрывает, что уже устала сидеть дома в четырех стенах. Как и многим, режим самоизоляции дается ей не легко. Но, как настоящая женщина, телеведущая даже в таких условиях не забывает следить за собой. И поднимает себе настроение красивым нижним бельем. В Инстаграме Анфиса похвасталась сочными формами, упакованными в кружевное боди.

42-летняя телеведущая сфотографировалась в собственной гардеробной на фоне полок с одеждой. В кадре Анфиса эффектно позирует рядом со своим бульдогом Картошкой. Согнув одну ногу в колене, Чехова продемонстрировала аппетитную «пятую точку» и пышную грудь.

- Муки выбора. Что сегодня надеть? Халат или пижаму, - пошутила Анфиса.

achekhova Муки выбора. Что сегодня надеть? Халат или пижаму

- Правильный выбор на тебе, моя куколка, - ответила ей в комментариях актриса Эвелина Бледанс.

Остальные фолловеры поддержали Эвелину и заверили Анфису, что прикрывать такие шикарные формы не стоит. «Лучший наряд уже на вас», «Можно и так остаться... Зачем халат или ещё что-то?», «Почаще мучайтесь, что надеть. Вам идёт», «В белье самое оно», «Чем дольше карантин, тем откровеннее фото у всех», - пишут поклонники.

Муки выбора Анфисы. Фото: Инстаграм.

Из-за пандемии у Анфисы отменился долгожданный отпуск: несколько дней назад она должна была отправиться в экзотическое путешествие. Взгрустнув по этому поводу, телеведущая опубликовала на своей страничке снимок из прошлого отпуска и пожаловалась:

- Сегодня я должна была вылетать на Мальдивы, - написала она. - Бесконечно учусь тому, что не всё в этом мире зависит от нашего разума, намерения и воли! Гармония - это найти баланс между решением твоего разума - желанием твоей души и, неведомым нам разумением Вселенной.

Телеведущей тяжело долго сидеть на одном месте, ведь она привыкла постоянно путешествовать. Новогодние каникулы она провела на горнолыжном курорте в Альпах, до этого успела слетать в Оман, в Турцию и провести спа-выходной в Литве. Но теперь все поездки и съемки отменены, Анфиса остается дома вместе с семилетним сыном Соломоном.

achekhova Сегодня я должна была вылетать на Мальдивы

- Проснулась сегодня в 4 часа утра от того, что соседи сверху неожиданно решили устроить среди ночи вечеринку и врубили музыку на всю мощь. Вся эта орущая какофония длилась минут 10-ть, а затем смолкла. И я сразу ощутила невероятный кайф от простой такой мелочи: ночной тишины, - призналась Чехова в Инстаграме. - И подумалось... Когда эпидемия закончится, мы ведь тоже ощутим невероятный кайф от простых вещей, которые раньше воспринимали как само собой разумеющиеся!

При этом Анфиса старается не терять форму: походы к холодильнику во время самоизоляции, на которые жалуются все вокруг, ей тоже не чужды. Телеведущая поддерживает стройность с помощью йоги - она занимается почти ежедневно. Раньше к Чеховой на тренировки домой приезжал личный тренер. Теперь ее уроки перешли в режим онлайн: телеведущая занимается по скайпу.