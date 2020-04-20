2020-04-20T02:54:43+03:00
Звезды

«Зачем Агату бил?»: Прилучный впервые высказался о насилии над Муцениеце

Актер прокомментировал обвинения в рукоприкладстве
Ирина СУХАНОВА
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Павел и Агата разводятся.Павел и Агата разводятся.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Развод популярных артистов Павла Прилучного и Агаты Муцениеце обсуждает вся страна. На днях актриса опубликовала в Инстаграме видео, в котором обвинила мужа в рукоприкладстве. Заплаканная Агата поведала поклонникам, что муж пил, не просыхая, 10 дней, а затем поднял на нее руку и испугал детей. После этого Муцениеце вместе с детьми съехала из их загородного дома и поселилась в московской квартире. Павел долго хранил молчание, и только сегодня ответил на обвинения супруги.

Видимо, страсти в звездном семействе немного улеглись – по крайней мере. Агата решила доверить Павлу детей на выходные. В Инстаграме актер поделился видео, снятым во время прогулки с маленькими Тимофеем и Мией. А затем Павел провел прямой эфир на своей кухне: он показал, как он готовит детям куриные желудочки и итальянскую пасту. По ходу процесса Прилучный спрашивал у поклонников кулинарных советов и отвечал на их вопросы. Разумеется, подписчики не упустили случая поинтересоваться: как там Агата? Павел отреагировал незамедлительно:

- Друзья, давайте не будем уже спрашивать про Агату. Вопрос закрыт давно. Зачем Агату бил? Как? Ребят, если вы чего-то не знаете, лучше в это не лезть. Советую, прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте, - посоветовал актер.

Павел показал в Инстаграме, как готовит ужин для детей.

Павел показал в Инстаграме, как готовит ужин для детей.

Видимо, в отличие от жены, обсуждающей горькие обстоятельства своего брака в соцсетях и на Youtube, Павел не намерен вдаваться в подробности семейного скандала и оправдываться за то, что он сделал. Хотя артист не скрывает, что отношения с женой для него - это пройденный этап.

Павел и Агата поженились в 2011 году в разгар совместных съемок в сериале "Закрытая школа". Их брак казался идеальным, пока в прошлом году впервые не появились сообщения о том, что Прилучный избивает Агату. В декабре прошлого года в дом знаменитой пары приехала полиция – актер тогда якобы устроил очередной скандал. Однако Агата затем дала задний ход и сообщила, что муж ее не бил – мол, это все придумали СМИ. А спустя несколько месяцев актриса сама публично заявила, что устала терпеть супруга-деспота и подает на развод.

- Я шла к этому год. Наши отношения стали портиться год назад, и эти дурацкие стадии отрицания, всепрощения… Мне было трудно поверить, что человек может плохо мне что-то говорить. Мне казалось, что это просто плохая стадия, которая должна закончиться. В итоге, чем больше я прощала, тем больше человек позволял, - рассказала Агата в своем YouTube-шоу «Честный развод». - Когда я маме сказала про развод, знаешь, что она мне ответила? «Удивлена, что ты так долго это терпела». Моя мама теперь уничтожает Пашу. Она очень жёсткая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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