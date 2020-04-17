Вместе против вируса: Платежная система «Мир» запустила акцию #МирПомогаетВрачам

Во время пандемии тяжелее всего приходится врачам и медсестрам: именно они сегодня остаются на передовой борьбы с коронавирусом, спасая чужие жизни и ежеминутно рискуя собственными. Чтобы поддержать медиков, российская национальная платежная система «Мир» запустила акцию #МирПомогаетВрачам. С 17 апреля по 20 июля за каждую оплату, совершенную по карте «Мир» в российских онлайн-магазинах или сервисах, платежная система будет перечислять 1 рубль в поддержку лечебных учреждений. Отчисления пойдут абсолютно со всех операций, совершенных в России, в акции участвуют карты «Мир», выпущенные любыми банками. Главное условие - чтобы оплата производилась в интернете. Всего за месяц по картам «Мир» совершается в среднем до 25 млн онлайн-операций.

- Самое лучшее, что мы можем сегодня сделать, чтобы не допустить распространения заражения, - оставаться дома, работать удаленно, если позволяет режим работы, и беречь здоровье свое и своих близких. Но нам, как и многим жителям страны, захотелось сделать больше, и мы стали думать о том, как помочь тем, кто находится на передовой этой борьбы - врачам, - рассказал генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев. - Так родилась идея проекта #МирПомогаетВрачам - каждый из нас может внести вклад, оставаясь дома и просто оплачивая картой «Мир» онлайн-покупки.

Деньги будут перечисляться на счет благотворительного фонда «Живой». Фонд поддерживает связь с клиниками по всей России и выясняет, какая помощь нужна конкретному лечебному учреждению. На благотворительные средства приобретаются медицинское оборудование и защитная экипировка для персонала, которые затем адресно отправляются в больницы.

Сколько средств будет отчисляться платежной системой «Мир», можно отслеживать на специальной странице сайта mironline.ru. Акция #МирПомогаетВрачам продлится до середины июля. Организаторы проекта надеются, что к тому времени пик пандемии уже спадет, однако повышенная нагрузка на больницы и медперсонал еще наверняка сохранится.